Palandöken Belediyesi Güreş Takımı 2. Lige yükseldi

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar’ın talimatlarıyla kısa süre önce kurulan ve adeta minder de fırtınalar estiren Güreş Takımı, Yıldızlar 2.lige terfi maçlarında takım halin de 2. Lige yükseldi.Ankara Yaşar Doğu Spor Salonunda...

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar’ın talimatlarıyla kısa süre önce kurulan ve adeta minder de fırtınalar estiren Güreş Takımı, Yıldızlar 2.lige terfi maçlarında takım halin de 2. Lige yükseldi.

Ankara Yaşar Doğu Spor Salonunda gerçekleşen terfi maçlarına 12 takımdan toplam 110 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda, dereceye giren sporculara ve 2. lige yükselmeye hak kazanan takımlar ve klasmanında ilk 5’de yer alan takımlar belli oldu. Palandöken Belediye Spor Kulübü Güreş Takımı totalde 127 puan toplayarak 3’cülük elde ederek 2. Lige yükselme başarısı gösterdi.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, ”Palandöken Belediyesi olarak her alanda yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlarımız insan odaklı her alan da var olacağız. Belediye olarak henüz yeni kurduğumuz bir güreş takımımız var. Bu takımımız emin ve ciddiyetle basamakları tırmanmaya başlamıştır. Bugün 2. Lige yükselen güreş takımımız 25 Ekim de Afyonda yapılacak olan 1. Lig maçlarından da böylesine güzel ve anlamlı başarı elde etmesini bekliyorum. İnşallah illeri ki zamanlar da bu takım çok daha büyük başarılara imza atacağından şüphem yok. Değerli sporcularımı ve hocalarımız Ferhat Binici ve Serhat Bölükbaşı’nı tebrik ediyorum” dedi.

Erzurum Güreş İl Temsilcisi Battal Alpkılıç, ”Kısa bir süre önce kurulan Palandöken Belediye Spor Kulübü Güreş Takımı’nın 2. Lige yükselmesin den dolayı kutluyoruz ve bu başarının gelmesinde dolayı güreş sporuna destek veren Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar’a, teşekkür ediyoruz” dedi.

2. Lige yükselen takımlar ise şöyle:

“1. Ordu Büy Bld Sk, 2. İstanbul Çatalca Güreş Gsk, 3. Palandöken Bld Sk, 4. Muğla Gsim Sk, 5. Edirne Trakya Birlik Sk.”