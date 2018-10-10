Palandöken Belediyesi ikinci kültür merkezinde sona yaklaştı

Palandöken Belediyesi geçtiğimiz yıl temellerini attığı ve kendine has mimarisiyle adından sıkça söz ettirecek olan ikinci kültür merkezi için geri sayımı başlattı.Palandöken Belediyesi’nin Yıldızkent’te inşa ettiği ikinci Kültür...

Palandöken Belediyesi geçtiğimiz yıl temellerini attığı ve kendine has mimarisiyle adından sıkça söz ettirecek olan ikinci kültür merkezi için geri sayımı başlattı.

Palandöken Belediyesi’nin Yıldızkent’te inşa ettiği ikinci Kültür merkezinde sona yaklaşıldı. Binanın dış cephe kaplama işlemleri büyük ölçüde tamamlanırken, içinde ise tefriş çalışmaları devam ediyor. Ekipler, devasa projeyi önümüzdeki bir ay içerisinde tamamlayarak hizmete hazır hale getirmiş olacak. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, ilçeye kazandırdıkları prestij yatırımlardan birisi olan Kültür Merkezi’nin büyük ölçüde tamamlandığını bildirerek, “Önümüzdeki bir ay içerisinde yeni kültür merkezimiz tamamlanmış ve hizmet vermeye hazır hale getirilmiş olunacak” dedi.

Yapımına Yıldızkent’te devam edilen İkinci Kültür Merkezi hakkında bilgiler veren Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, 5 kattan oluşan yatırımın Palandöken ilçesinin en gözde sosyal yaşam alanlarından birisi olacağını kaydetti.

Başkan Bulutlar, “Kültür Merkezimiz, çok amaçlı kullanım imkanlarıyla ilçemizin gözbebeği olacak. Bayanlar için zemin katında yüzme havuzu ve çocuk havuzu, hamam, jimnastik salonu, duş kabinleri, sauna ve buhar odaları bulunacak. Bunlara ilaveten fitness salonu da, yine hanım kardeşlerimizin hizmetinde olacak” dedi.

İkinci Kültür Merkezi’nde sergi salonu, toplantı odaları ve bayanlara özel bir kafeteryanın bulunacağını da anlatan Bulutlar, mesleki ve sanatsal eğitim verilebilmesi için merkez içerisinde çok sayıda derslik ve atölyenin de tasarlandığını dile getirdi. Kültür Merkezi’nde yine 350 kişi kapasiteli bir konferans salonunun yer aldığı bilgisini veren Başkan Bulutlar, yatırımın tamamlanmasıyla birlikte ilçenin batı bölgesinde büyük bir ihtiyacın daha ortadan kaldırılmış olunacağını ifade etti.

Palandöken Belediyesi’ne 20 milyon liraya mal olacak ikinci Kültür Merkezi’nin, en az Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Spor Kompleksi kadar aktif olacağını belirten Bulutlar, “Yunus Emre’deki Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Spor Kompleksi, bilindiği üzere bir eğitim yuvasına dönüştü. Bugüne kadar o merkezimizden mezun ettiğimiz kursiyer sayısı 10 bini aştı. Dolayısıyla bu merkezimiz ilçemizin doğusundan adeta güneş gibi doğdu. Aynı maksatla projelendirdiğimiz ikinci Kültür Merkezi de, ilçemizin batı yönüne ayrı bir renk ve hareket kazandıracak. Merkezimiz bitmek üzere Palandöken ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.