Palandöken Belediyesi’nden spora çok özel yatırım

Palandöken Belediyesi, sosyal, kültürel, her türlü üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının yanında spora yönelik yatırımlar da yapıyor. Belediye, ilçe sınırları dahilinde çocuklar için tam 29 futbol ve basketbol sahası yaptırdı.Palandöken...

Palandöken Belediyesi, sosyal, kültürel, her türlü üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının yanında spora yönelik yatırımlar da yapıyor. Belediye, ilçe sınırları dahilinde çocuklar için tam 29 futbol ve basketbol sahası yaptırdı.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, “Spor sadece fiziksel ve sağlık açısından değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal açıdan da birçok fayda sağlıyor. Spor sayesinde çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kesinlikle uzak tutacağımızı unutmayalım” dedi.

Palandöken Belediyesi yapımın tamamladığı 29 mini futbol sahaları ile çocukların trafiğe açık alanlarda vakit geçirmek yerine daha güvenli ortamlarda sportif aktivitelerini yapmalarına olanak sağladı. Belediye ayrıca çocukları alkol ve madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, güçlü, zinde, dinamik ve sağlıklı düşünebilen nesiller olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde 29 adet mini futbol ve basketbol sahası inşa ederek, sporun ve sporcunun yanında olduğunu bir kere daha gösterdi.

Futbol sahalarını gençlerin ücretsiz kullanabileceğini söyleyen Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "Palandöken Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde 29 adet mini futbol ve basketbol sahası yapım çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Belediye olarak göreve geldiğimiz 2009 yılından bugüne kadar ilçemizin farkı noktalarında yaptığımız 90’a yakın parkımızın içerisine farklı ölçülerde futbol ve basketbol sahaları da inşa ettik. Ayrıca Fitness alanları oluşturduk. İstedik ki, çocuklarımız ve gençlerimiz boş vakitlerini sağlıklı ve güvenli ortamlarda değerlendirsinler” diye konuştu.

Öte yandan Palandöken Belediyesi’nin 2013 yılında hizmete açtığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını taşıyan bin 500 kişilik kapalı spor salonunun bulunduğuna da dikkati çeken Başkan Bulutlar, “Kapalı spor salonumuz Erzurum da tek Belediyemize ait olan spor salonumuzda her türlü salon sporları yapılmakta. Palandöken Belediyesi Spor Kulübümüzün işletmesinde olan salonumuzda 1. Lig’de mücadele eden voleybol takımımızın maçları oynanıyor. Kulübümüzün bünyesinde 10 branşta bin 100 lisanslı sporcumuz var. Bizim spora ve sporcuya bakış açımız çok açık. Spora her türlü desteği vererek, gençlerimizin bir nevi geleceğini sağlıklı bir biçimde inşa ediyoruz” şeklinde konuştu.