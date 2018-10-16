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16 Ekim 2018 Salı 16:55

Palandöken Belediyespor 3 te 3 yaptı

Erkekler Voleybol Birinci Ligi B Grubu’nda mücadele eden Palandöken Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 3. hafta mücadelesinde Malatya Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti.Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye mutlak...

Palandöken Belediyespor 3 te 3 yaptı
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Erkekler Voleybol Birinci Ligi B Grubu’nda mücadele eden Palandöken Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 3. hafta mücadelesinde Malatya Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Palandökenli voleybolcular karşılaşmayı 3-1 kazandı. Karşılamaya iki takım da etkili ve istekli başladı. İyi başladığı setin sonunu da iyi oynayan mavi-beyazlılar, ilk seti 25-16 kazandı ve 1-0 öne geçti. Palandöken Belediyespor, ilk setteki üstün oyununu ikinci sete de yansıtsa da file önünde rakibini durduramayan ve orta oyunlarla skor üretemeyen mavi-beyazlılar ikinci seti 20-25 kaybetti. 1-1. Üçüncü set kıran kırana mücadeleye sahne oldu. Daha az hata yapanın kazanacağı seti iyi oynayan ve 25-18 kazanan Palandökenli voleybolcular durumu 2-1 getirdi. Son sette fırtına gibi esen Palandöken Belediyespor’un voleybolcuları karşılaşmayı 25-18 kazanarak 3- 1 galip ayrıldı.
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