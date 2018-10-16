Erkekler Voleybol Birinci Ligi B Grubu’nda mücadele eden Palandöken Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 3. hafta mücadelesinde Malatya Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti.Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Palandökenli voleybolcular karşılaşmayı 3-1 kazandı. Karşılamaya iki takım da etkili ve istekli başladı. İyi başladığı setin sonunu da iyi oynayan mavi-beyazlılar, ilk seti 25-16 kazandı ve 1-0 öne geçti. Palandöken Belediyespor, ilk setteki üstün oyununu ikinci sete de yansıtsa da file önünde rakibini durduramayan ve orta oyunlarla skor üretemeyen mavi-beyazlılar ikinci seti 20-25 kaybetti. 1-1. Üçüncü set kıran kırana mücadeleye sahne oldu. Daha az hata yapanın kazanacağı seti iyi oynayan ve 25-18 kazanan Palandökenli voleybolcular durumu 2-1 getirdi. Son sette fırtına gibi esen Palandöken Belediyespor’un voleybolcuları karşılaşmayı 25-18 kazanarak 3- 1 galip ayrıldı.
Palandöken Belediyespor 3 te 3 yaptı
Erkekler Voleybol Birinci Ligi B Grubu’nda mücadele eden Palandöken Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 3. hafta mücadelesinde Malatya Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti.Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye mutlak...