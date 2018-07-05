ERZURUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 18:33

Palandöken Lojistik Köye ilk vagonlar geldi

TCDD tarafından Erzurum’da yaptırılan ve hem üretim yapanların pazara ulaşımını hem de Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında yük köprüsü oluşmasını sağlayacak lojistik köye ilk vagonlar geldi.Merkez Aziziye İlçesi’ndeki Organize...

Palandöken Lojistik Köye ilk vagonlar geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

TCDD tarafından Erzurum’da yaptırılan ve hem üretim yapanların pazara ulaşımını hem de Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında yük köprüsü oluşmasını sağlayacak lojistik köye ilk vagonlar geldi.

Merkez Aziziye İlçesi’ndeki Organize Sanayi Bölgesi yanındaki 276 bin metrekare alan üzerine yaptırılan Palandöken Lojistik köyün ana amacı ulaştırmada, araç kullanımı, insan gücü organizasyonu, ambar kullanımı, lojistik zinciri optimizasyonu ile toplam ulaştırma ve personel maliyetlerinde azalma, ulaştırma operatörlerinin toplam iş hacminde artış sağlanarak yüksek kalite düzeyine ulaşmasını sağlamasının yanı sıra, Erzurum’un sosyo-ekonomik yapısına canlılık getirmesi beklenen, Erzurum Palandöken Lojistik Köyüne gerçekleştirilen ilk sefer sevinç yaşattı.

TCDD Erzurum İşletme Müdürü Yunus Yeşilyurt, “Erzurum Palandöken Lojistik Köyü ile birlikte Erzurum büyük bir güce sahip olmuş olacak. Bu gücü iyi değerlendirmek, kullanmak gerekiyor. Bu projenin ana amacı ulaştırmada, araç, ambar kullanımı, insan gücü organizasyonu, lojistik zinciri optimizasyonu ile toplam ulaştırma ve personel maliyetlerinde azalma, ulaştırma operatörlerinin toplam İş hacminde artış sağlanarak yüksek kalite düzeyine ulaşmasını sağlamasıdır. Bu artı faaliyetlerin yanı sıra lojistik köyümüz sayesinde Erzurum’un sosyo- ekonomik yapısına canlılık getirmesini bekliyoruz. Lojistik köyümüze ilk vagonlar yanaştı. Hedefimiz ilk etapta lojistik köy sayesinde otomobil, kömür, konteyner, gübre, yem, gıda, içecek, inşaat ve askeri malzeme gibi 350 bin ton nakliyenin gerçekleşmesidir. Palandöken Lojistik köy ilk faaliyetini önceki gün başarıyla gerçekleştirdi. Bölgemize ve Erzurum’a hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

LOJİSTİK KÖY NEDİR ?

Ulusal veya uluslararası düzeydeki nakliye, lojistik ve eşya dağılımı ile ilgili tüm faaliyetlerin muhtelif işleticiler tarafından yürütüldüğü belli bir bölgedir. Bu köyler genellikle metropollerin dışında, farklı taşıma türleri bağlantılarına yakın olan bölgelerde yer alır. Lojistik köylerde, taşımacılık, depolama, konsolidasyon, ayrıştırma, gümrükleme, ithalat ve ihracat, transit işlemler, alt yapı, sigorta ve bankacılık, danışmanlık hizmetleri verilir.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku