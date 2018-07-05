Palandöken Lojistik Köye ilk vagonlar geldi

TCDD tarafından Erzurum’da yaptırılan ve hem üretim yapanların pazara ulaşımını hem de Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında yük köprüsü oluşmasını sağlayacak lojistik köye ilk vagonlar geldi.Merkez Aziziye İlçesi’ndeki Organize...

TCDD tarafından Erzurum’da yaptırılan ve hem üretim yapanların pazara ulaşımını hem de Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında yük köprüsü oluşmasını sağlayacak lojistik köye ilk vagonlar geldi.

Merkez Aziziye İlçesi’ndeki Organize Sanayi Bölgesi yanındaki 276 bin metrekare alan üzerine yaptırılan Palandöken Lojistik köyün ana amacı ulaştırmada, araç kullanımı, insan gücü organizasyonu, ambar kullanımı, lojistik zinciri optimizasyonu ile toplam ulaştırma ve personel maliyetlerinde azalma, ulaştırma operatörlerinin toplam iş hacminde artış sağlanarak yüksek kalite düzeyine ulaşmasını sağlamasının yanı sıra, Erzurum’un sosyo-ekonomik yapısına canlılık getirmesi beklenen, Erzurum Palandöken Lojistik Köyüne gerçekleştirilen ilk sefer sevinç yaşattı.

TCDD Erzurum İşletme Müdürü Yunus Yeşilyurt, “Erzurum Palandöken Lojistik Köyü ile birlikte Erzurum büyük bir güce sahip olmuş olacak. Bu gücü iyi değerlendirmek, kullanmak gerekiyor. Bu projenin ana amacı ulaştırmada, araç, ambar kullanımı, insan gücü organizasyonu, lojistik zinciri optimizasyonu ile toplam ulaştırma ve personel maliyetlerinde azalma, ulaştırma operatörlerinin toplam İş hacminde artış sağlanarak yüksek kalite düzeyine ulaşmasını sağlamasıdır. Bu artı faaliyetlerin yanı sıra lojistik köyümüz sayesinde Erzurum’un sosyo- ekonomik yapısına canlılık getirmesini bekliyoruz. Lojistik köyümüze ilk vagonlar yanaştı. Hedefimiz ilk etapta lojistik köy sayesinde otomobil, kömür, konteyner, gübre, yem, gıda, içecek, inşaat ve askeri malzeme gibi 350 bin ton nakliyenin gerçekleşmesidir. Palandöken Lojistik köy ilk faaliyetini önceki gün başarıyla gerçekleştirdi. Bölgemize ve Erzurum’a hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

LOJİSTİK KÖY NEDİR ?

Ulusal veya uluslararası düzeydeki nakliye, lojistik ve eşya dağılımı ile ilgili tüm faaliyetlerin muhtelif işleticiler tarafından yürütüldüğü belli bir bölgedir. Bu köyler genellikle metropollerin dışında, farklı taşıma türleri bağlantılarına yakın olan bölgelerde yer alır. Lojistik köylerde, taşımacılık, depolama, konsolidasyon, ayrıştırma, gümrükleme, ithalat ve ihracat, transit işlemler, alt yapı, sigorta ve bankacılık, danışmanlık hizmetleri verilir.