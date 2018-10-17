ERZURUM:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:24

Pasinler esnafından enflasyonla mücadeleye tam destek

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığının başlatmış olduğu “Enflasyonla Mücadele Programına” Erzurum Pasinler’den destekler gelmeye başladı.Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığının başlatmış olduğu “Enflasyonla...

Pasinler esnafından enflasyonla mücadeleye tam destek
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Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığının başlatmış olduğu “Enflasyonla Mücadele Programına” Erzurum Pasinler’den destekler gelmeye başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığının başlatmış olduğu “Enflasyonla Mücadele Programına” Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine çağrıda bulunarak 400 kalem üründe faaliyet gösteren ticaret erbabından destek çıkılmasını talep etmişti. Bu çağrıdan sonra “Enflasyonla Mücadele Programına” ilk destek temizlik sektöründe faaliyet gösteren Genç Halı Yıkamadan geldi.

Erzurum ve bölge ilçelerinde faaliyet gösteren ve merkezi Pasinler’de bulunan Genç Halı Yıkama “Enflasyonla Mücadele Programına” tam destek verdi. Genç Halı Yıkama sahibi Adem Genç, Ülkemize ve hükümetimize ekonomik anlamda saldırı yapan ABD ve dış güçlerin yaptıkları manipülasyonlara ülke ve millet olarak destekte bulunulması gerektiğini, firma olarak bu kampanyaya destek verdiklerini belirtti.

Genç, ülke olarak döviz kurlarından dolayı artan maliyetlerin olmasına rağmen ekonomik anlamda sıkıntılar yaşamaktayız. Ama firma olarak bu yıl fiyatlarımıza zam yapmadık. Hükümetimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu, “Enflasyonla Mücadele Programına” katkıda bulunmak üzere Genç Halı Yıkama olarak fiyatlarımızdan yüzde 10 indirim yaptıklarını, her daim devletin ve milletin yanında olduklarını belirtti.
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