Pasinler termal turizmine 1 milyon lira destek

Pasinler Belediyesi tarafından hazırlanan Tarihi Kaplıcaların Turizme Kazandırılması ve Entegrasyon Projesi’nin anlaşması imzalandı. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Pasinler büyük kaplıcanın yenilenmesi için 1 milyon lira hibe...

Pasinler Belediyesi tarafından hazırlanan Tarihi Kaplıcaların Turizme Kazandırılması ve Entegrasyon Projesi’nin anlaşması imzalandı. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Pasinler büyük kaplıcanın yenilenmesi için 1 milyon lira hibe edecek. Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, 5 yıldızlı termal tesisin tamamlanmasıyla ilçenin turizm cenneti olacağını söyledi.

Pasinler Belediyesi tarafından hazırlanan Tarihi Kaplıcaların Turizme Kazandırılması ve Entegrasyon Projesi Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından kabul edildi. Projenin anlaşması KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu arasında imzalandı. Proje ile Pasinler büyük kaplıcanın yenilenmesi için 1 milyon lira hibe verilecek.

Pasinler Belediye Başkanı Ünsan Sertoğlu, yenilenme çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağı söyledi. Küçük kaplıcanın belediye imkanları ile yenilendiğini belirten Başkan Sertoğlu, 1 milyon liranın yalnızca büyük kaplıca için harcanacağını kaydetti. Yenilenme projesinin tamamlanmasıyla büyük kaplıcanın modern bir yapıya kavuşacağını bildiren Başkan Sertoğlu, hem ilçe halkının hem de yerli ve yabancı turistlerin çağa uygun modern bir tesiste hizmet almalarının sağlanacağını vurguladı.

5 yıldız otel müjdesi

Temeli bu yılın başlarında atılan 5 yıldızlı termal tesisin önümüzdeki yıl tamamlanacağını söyleyen Başkan Ünsal Sertoğlu, 25 milyon liraya mal olacak tesiste; 50 oda, 100 yatak, 40 kabin, 3 ayrı havuz, tenis kortları, futbol sahaları ve kamp merkezinin bulunacağını belirtti. Başkan Sertoğlu, “En küçük havuz mevcut kaplıcanın 3 katı olacak. Bu otel ve tesis tamamlandığında yalnız Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye değil, Ortadoğu ve balkanlardan turist ve spor kulüpleri gelecek. Kış turizmi ile kaplıca turizmini birleştireceğiz. Palandöken’e gelen kayakseverler, mutlaka bu tesiste hem konaklayacak hem de her türlü aktivitesinden yararlanacaklar. Futbol sahaları sayesinden profesyonel spor kulüpleri kamp yapmak için gelecekler. Bu otel ve tesisin Türkiye’de benzeri yok. İlçemiz de istihdama da katkı sağlayacak” dedi.

KUDAKA tarafından sağlanan 1 milyon lira hibe destekle kaplıca turizminde büyük bir çığır açacaklarını söyleyen Başkan Sertoğlu, önümüzdeki yıl tamamlanacak olan 5 yıldızlı termal tesis ile birlikte Pasinler’in turizm cenneti olacağını kaydetti. Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla ilçe merkezinin yeniden inşa edildiğini belirten Başkan Sertoğlu, “Yapılan “Prestij Caddesi” uygulaması kapsamında ilçeye sıcak asfalt serimi yapıldı. İlçe merkezindeki binalar geleneksel mimari özellikleri kapsamında yenilendi. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarında tarihi dokuya uyan geleneksel ahşap malzeme kullanıldı. Kış şartlarına uygun, en yüksek kalitedeki, yapı malzemelerinin kullanıldığı cephe sağlıklaştırmada cadde ve binalar 3 boyutlu lazer tarayıcı ile sayısallaştırılıp, modern tasarımla şekillendirildi. Tarihi dokuya uygun ve geleneksel mimari özellikleri baz alınarak yapılan kentsel tasarımda, ilçedeki yapılar turistik nitelikte bir görünüm kazandı” diye konuştu.