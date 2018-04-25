Prof. Dr. Ceylan; “Türk Milleti asırlık yalanlara asla boyun eğmeyecektir”

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Asırlık yalan ile ilgili açıklamalarda bulundu.“Her 24 Nisan günü bizi soykırımla suçlayanlar, Kurtuluş savaşında üstün geldiğimiz işgal kuvvetlerinin modern versiyonu olan emperyalist...

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Asırlık yalan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Her 24 Nisan günü bizi soykırımla suçlayanlar, Kurtuluş savaşında üstün geldiğimiz işgal kuvvetlerinin modern versiyonu olan emperyalist devletlerdir” diyen Prof. Dr. Ceylan, şu ifadeleri kullandı: “Dünya üzerindeki varlığımızın nedeni olan Yüce Türk Milleti, Tarihi yazan ve şekillendiren, tarihini tam bağımsızlık ruhu ile taçlandıran Yüce Türk Milleti, Yurtsuz kalana kucak açan, aç olana ekmeğini paylaşan, düşeni kaldıran, dostunun derdini kendi derdi gibi gören insanlık şuuru ile harmanlanan bizler, Tarihsel içerisinde aynı sofrayı, aynı sokağı, aynı bölgeyi paylaştığımız ve en küçük bir ayrım yapmayı ayıp saydıklarımız tarafından izleri silinmeyecek derin acılarla sınav edildik. Çöküş dönemindeki devletimizin içinde bulunduğu buhrandan faydalananlar ve gaflette bulunanlar tarafından yakıldık, parçalandık..

Emperyalistler tarafından kışkırtılan ve desteklenen Ermeni örgütlerinin masum halkımıza yaptığı işkence ve katliamlar derin bir sancı olarak yüreğimizde dururken, Soydaşlarımız Hocalıda soykırıma tabi tutulmuşken!

Bizi her 24 nisan günü soykırımla suçlayanlar; Kurtuluş savaşında üstün geldiğimiz işgal kuvvetlerinin modern versiyonu olan emperyalist devletlerdir

Bizi her platformda soykırımla suçlayanlar, tarihsel bilgiden yoksun ve tarihsel gerçekler karşısında duran yalancılardır.

Türk milletine ölümü gösterip, sıtmaya razı etmeye çalışanların ellerindeki en büyük koz, ne yazık ki basiretsiz diplomasi ve milli olmayan, milli düşünemeyen zihniyetlerdir. Bizler Yukarıda bahsettiğimiz üzere kültürünün temelleri insanı değerler üzerine kurulan asil bir milletiz. Bu yüzden Yüce Türk Milleti olarak bu Asırlık Yalanlara asla boyun eğmeyecektir.”