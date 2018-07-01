PTSO’dan bölge oda başkanlarıyla istişare toplantısı

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında bölge oda başkanlarının da katılımıyla Pasinler’de istişare toplantısı yapıldı.Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Van Ticaret Borsası, Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası,...

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında bölge oda başkanlarının da katılımıyla Pasinler’de istişare toplantısı yapıldı.

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Van Ticaret Borsası, Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası, Kars Ticaret Borsası, Erzurum Ticaret Borsası ve Oltu Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanları, Genel Sekreterlerinin de katıldığı istişare toplantısı Pasinler Turistik Kale otelinde yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik durumu hakkında düzenlen anket çalışmalarının üzerinden yapılan toplantıda bölge odaları olarak yapılacak olan çalışmaların ortak çalışmalar olması gerektiği, Doğu Anadolu Bölgesi ekonomik sivil toplum kuruluşları olarak batı menşeli ürünlerden ziyade Doğu Anadolu Bölgesinde çalışan veya yeni işletmelerin kurulması ve arz talebin de buna göre yapılması yöre insanına ticari anlamda katkı sağlayacağı gibi yeni kurulacak fabrikaların istihdam da oluşturacağı belirtildi.

Doğu Anadolu Bölgesinin kalkınmasının sağlanabilmesi için lokomotif olarak Tarım ve Hayvancılıktan geçtiğini belirten oda başkanları, hızlı bir şekilde yöremiz insanlarına modern tarım ve hayvancılığı düzenleyeceğimiz seminerlerle bilgilendirmeleri gerektiğini, bölgemizde yetişen ürünlerin yani ham maddeye göre yatırımların yapılmasının elzem olduğu vurgulandı.

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında düzenlenen istişare toplantı sonrası katılımcılara ilçede faaliyet gösteren tesisler gezdirildi.

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Taşbaşı, davetimize icabet eden ve buraya gelerek toplantımıza katılan bütün davetlilere teşekkür ederim. İnşallah ilkini gerçekleştirdiğimiz toplantımız genişleyerek devam eder dedi.