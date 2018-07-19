Rehabilitasyon Merkezlerinin Aziziye ilgisi

Varlığı ve ihtiyacı her geçen gün hissedilen özel rehabilitasyon merkezlerinin sayıyı Erzurum genelinde olduğu gibi Aziziye ilçesinde de artış gösteriyor. İlçede sayıları artan merkezlerde engelli vatandaşlar eğitim alırken aynı zamanda...

Varlığı ve ihtiyacı her geçen gün hissedilen özel rehabilitasyon merkezlerinin sayıyı Erzurum genelinde olduğu gibi Aziziye ilçesinde de artış gösteriyor. İlçede sayıları artan merkezlerde engelli vatandaşlar eğitim alırken aynı zamanda istihdama da katkıda bulunuluyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın ziyaret ettiği Umut Işığı Rehabilitasyon Merkezi, özgür öğrenme güçlüğü çeken engellilerden otizmliler, fiziksel ve zihinsel engellilere de hizmet veriyor. Başkan Orhan rehabilitasyon merkezlerinin sayılarının artmasını ve bu anlamda ortaya çıkacak ihtiyaçlara yerel yönetimler olarak gerekli desteği sağlayacaklarının sözünü verdi.

Rehabilitasyon merkezleri ile engellilerin topluma entegrasyonunun daha da hız kazanacağına dikkat çeken Başkan Orhan, “Günümüz koşullarında engellilerin daha iyi koşullarda eğitimlerinin sağlanması topluma kazandırılması konusunda rehabilitasyon merkezlerinin artırılmasında zaruret vardır. Bizlerde yerel yönetimler olarak bu merkezlerin taleplerinin karşılanması konusunda elimizden geleni yapacağız” dedi.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ İÇİN GERİSAYIM

Geçtiğimiz günlerde ilçeye çok amaçlı engelsiz yaşam merkezinin kazandırılacağının müjdesi veren Başkan Orhan, yaşam merkezi projesi kapsamında yer alan kapalı semt pazarı sayesinde yaz ve kış aylarında rahatlıkla pazar alışverişlerinin yapılabileceğini ve pazar esnafının da açık havadan kaynaklı sorunlar yaşamayacağını aktardı.

Engelsiz yaşam merkeziyle de engellilere, ev kadınlarına, gençlere ve işsizlere yönelik eğitim merkezi veya eğitim atölyeleri kurmayı planladıklarını ifade eden

Başkan Orhan, şöyle devam etti: "Projemizle engellilere, çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve gençlere yönelik bakım merkezi veya evler oluşturmayı hedefliyoruz. Dezavantajlı gruplar ve ailelerine yönelik toplum destek programlarının da yer alacağı merkezimizde gezici sağlık ve eğitim hizmetleri de vereceğiz. Bunun yanı sıra çocuklar ve gençlere yönelik çevre duyarlılığının ve geri dönüşüm bilinci ile çevre bilincinin oluşturulmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler içeren projelerimiz de bulunuyor."

DERELİOĞLU; ENGELLİ AİLELERİNE DEVLET DESTEĞİ VERİLİYOR

Merkezlerinde devlet desteği ile 100 engelli çocuk ve yetişkinin tedavilerini üstlendiklerini hatırlatan İrfan Ömer Derelioğlu, engelli çocukların tedavileri konusunda ailelerin çekimser kaldığına dikkat çekti. Devletin bu konularda desteğinin yıllardır sürdüğünü hatırlatan Derelioğlu, “Merkezimizde servis hizmeti vermekteyiz. Her gün bir çocuğun servisle evinden alıp okula ardından evine gönderiyoruz. Günde toplam 2 saat eğitim veriyoruz. Birebir olarak verdiğimiz eğitimlerle olumlu neticeler almaktayız” şeklinde konuştu.