ERZURUM:
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12 Ekim 2018 Cuma 10:41

Rektör Çomaklı: “Diş Hekimliği Fakültemiz bölgeye hizmet ediyor”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Diş Hekimliği Fakültesini ziyaret etti.Rektör yardımcıları ve üniversite genel sekreterinin de hazır bulunduğu ziyarette incelemelerde bulunan Rektör Çomaklı; fakültenin hasta kabul,...

Rektör Çomaklı: 'Diş Hekimliği Fakültemiz bölgeye hizmet ediyor”
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Diş Hekimliği Fakültesini ziyaret etti.

Rektör yardımcıları ve üniversite genel sekreterinin de hazır bulunduğu ziyarette incelemelerde bulunan Rektör Çomaklı; fakültenin hasta kabul, muayenehane alanları ve laboratuvarlarında gerçekleştirilen faaliyetleri yerinde gözlemledi.

“Atatürk Üniversitesi ailesinin sesine kulak veriyoruz”

“Akademik, idari, sosyal ve teknolojik alt yapımız ile sürekli yenilenen ve gelişen bir üniversite olarak bu yılda ekibimizle birlikte fakülte ziyaretlerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Çomaklı: “Karşılıklı fikir alışverişleriyle birlikte eksikliklerimizi gideriyor, zayıf yönlerimizi güçlendiriyoruz. Akademisyenlerimizin, idari personelimizin ve öğrencilerimizin sesine kulak vererek ortak paydamız olan Atatürk Üniversitesini daha da güzelleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bilim üretmek için gerekli tüm imkânları seferber ediyor; şehrimize, bölgemize ve ülkemize fayda sağlamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz.” dedi.

Bugünde bu doğrultuda çalışan, sadece üniversiteye değil şehre ve bölgeye hizmet veren Diş Hekimliği Fakültesini ziyaret ettiklerini belirten Rektör Çomaklı, akademik alandaki çalışmalarının yanı sıra ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde de önemli projelere imza atan Diş Hekimliği Fakültesinin, gerçekleştirdiği tedavi hizmetleri ile bölgesinde önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi.

“Fakültemiz, Diş Sağlığı ve Hastalıkları Tedavisinde Önemli Bir Rol Üstleniyor”

Diş Hekimliği Fakültesinin kurulduğu yıldan itibaren yürüttüğü sağlık hizmetleriyle Erzurum başta olmak üzere çevre illerin de diş sağlığı ve hastalıkları tedavisinde büyük bir boşluğu doldurduğunu ve bölgenin önemli bir sağlık ihtiyacını karşıladığını aktaran Rektör Çomaklı, kendisini yaşam boyu eğitime hazırlamış diş hekimleri yetiştirmeyi temel misyon edinerek çalışmalarını ve hizmetlerini sürdüren Diş Hekimliği Fakültesi ailesini tebrik etti.

Atatürk Üniversitesinin çehresini değiştirecek ve vizyonunu belirleyecek Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesiyle ilgili gelişmelerin de ilgili birim koordinatörleri tarafından aktarıldığı ziyaret; Rektör Çomaklı’nın, bugüne kadar bölge halkına sundukları hizmetlerden dolayı Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapan akademik ve idari personele teşekkür etmesiyle son buldu.
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