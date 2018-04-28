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28 Nisan 2018 Cumartesi 11:04

Rektör Çomaklı, ESRUC’un ardından, üniversite rektörleriyle Filistin’i ziyaret etti

Atatürk Üniversitesi öncülüğünde 2010 yılında başlatılan, Avrasya İpekyolu Üniversiteler Konsorsiyumu (ESRUC) 7. Olağan Toplantısı sona erdi.Ürdün’ün Prenses Sümeyye Üniversitesinde gerçekleşen ESRUC değerlendirme toplantısına,...

Rektör Çomaklı, ESRUC'un ardından, üniversite rektörleriyle Filistin'i ziyaret etti
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Atatürk Üniversitesi öncülüğünde 2010 yılında başlatılan, Avrasya İpekyolu Üniversiteler Konsorsiyumu (ESRUC) 7. Olağan Toplantısı sona erdi.

Ürdün’ün Prenses Sümeyye Üniversitesinde gerçekleşen ESRUC değerlendirme toplantısına, bu yıl Türkiye ve dünyadan 50 üniversite rektörü ve heyetleri katıldı.

Bilim, teknoloji, sosyal faaliyetler ve kültürel ilişkilerin gelişmesine öncü olunmasının hedeflendiği değerlendirme toplantısında, öğretim üyesi ve öğrenci değişim programları ile teknik ve akademik imkânların paylaşımı konularında üniversiteler arasında anlaşmalar sağlandı.

ESRUC’un sona ermesiyle birlikte, YÖK tarafından Filistin ile ilişkilerin güçlendirilmesi için görevlendirilen Atatürk Üniversitesi, Türkiye’den toplantıya giden üniversite Rektörleriyle Filistin’e ziyaret düzenleyerek ev sahipliği yaptı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde, Doğu ve iç Anadolu Bölgesindeki Üniversite Rektörleri, Filistin’in Kudüs Üniversitesini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundular.

Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İmad Ebu Kişik’i ziyaret eden Rektörler, Üniversite hakkında bilgi aldılar.

Kudüs Üniversitesi başta olmak üzere Filistin üniversiteleriyle sıkı ilişkiler içinde olduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, şimdiye kadar imzalanan birçok anlaşma sayesinde iş birliklerinin arttığını ve diğer Türk üniversitelerinin de Filistin üniversiteleriyle ortak projeler yaparak, Orta Doğu’da eğitim, sosyal ve kültürel birliğin sağlanması yolunda adımlar atılması gerektiğini söyledi.
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