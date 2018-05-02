Rektör Çomaklı: “Gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz”

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve beraberindeki heyet Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

TEMA Vakfının çalışmalarını üyeleriyle paylaşmak ve çeşitli projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere Erzurum’a gelen Deniz Ataç, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Erzurum’a gelmekten dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirdi. Rektör Çomaklı’nın Atatürk Üniversitesini yeşillendirme projelerini yakından takip ettiklerini ifade eden Ataç: “İnsanların doğadan uzaklaşması günümüzün en büyük problemlerinden birisini oluşturuyor. Düzenlenen etkinlikler ile birlikte gençlerimizi tekrar doğayla buluşturmamız gerekiyor. Bu bağlamda fidanların toprakla buluşturulması noktasında, Atatürk Üniversitesinin ilgi ve çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Yaşanılabilir bir gelecek için sorumluluk üslenerek TEMA Vakfımızın çalışmalarına gönüllü destek veren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Göreve geldikleri günden bugüne Atatürk Üniversitesi yerleşkesini yaklaşık olarak 20 bin fidanla buluşturduklarını ve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile öğrencileri tabiatla buluşturduklarını dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Tema Vakfı yıllardır ülkemizin orman varlıklarını artırmak adına ağaç dikim ve bakımı konularında büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Atatürk Üniversitesi ailesi olarak bizlerde bu çabaya destek vermeye çalışıyoruz. Düzenlediğimiz etkinlikler ile öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi doğayla bir araya getiriyoruz. Bizler bu çalışmaları, gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için yapıyoruz. TEMA Vakfı ile ortak projeler yapmaktan da memnuniyet duyacağımı ifade etmek isterim. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, TEMA Vakfı Erzurum Temsilcisi Işıl Bedirhanoğlu ile yönetim kurulu üyelerine, yetkililerine ve gönüllülerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından Deniz Ataç, Rektör Çomaklı’ya “Dünyanın Durumu 2017” ve “Toprağın 7 Bin Yıllık Öyküsü” kitaplarını hediye ederek TEMA Vakfının rozetini takdim etti.