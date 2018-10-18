Rektör Çomaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ülkemizin “2023 Vizyon” projeleri arasında yer alan ve “Yeni Nesil Üniversite” dönüşüm projesi kapsamındaki en büyük ve önemli yatırımlarından olan “Doğu Anadolu Gözlemevi”...

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ülkemizin “2023 Vizyon” projeleri arasında yer alan ve “Yeni Nesil Üniversite” dönüşüm projesi kapsamındaki en büyük ve önemli yatırımlarından olan “Doğu Anadolu Gözlemevi” (DAG) projesi ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi vermek üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti.

Ziyarete, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile birlikte Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir ile Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak katıldı.

“Görüşmede OPAL da Konuşuldu”

Bakan Mustafa Varank’a ATASAM ve DAG projesindeki son gelişmeler hakkında ayrıntılı sunum yaptıklarını ve geniş çaplı bir rapor verdiklerini ifade eden Rektör Çomaklı, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine yönelik kanun kapsamında ATASAM ve DAG projesinin değerlendirilmesi için yapılan çalışmaları anlattıklarını dile getirdi. ATASAM ve DAG kapsamında ileriye dönük olarak TÜBİTAK ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) ile birlikte gerçekleştirilebilecek ortak iş birlikleri ve projeler hakkında idari ve teknik kapsamda bilgi paylaşımı yapıldığına değinen Çomaklı, ATASAM bünyesinde yürütülen DAG projesi kapsamında kurulması planlanan “Optomekatronik Araştırma Laboratuvarı”nın (OPAL) sahip olacağı kabiliyetler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına sunacağı hizmetler hakkında hem Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’a hem de TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a ayrıntılı bilgi verdiklerini sözlerine ekledi.

“Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlara Hizmet Verebilecek Donanıma Sahip Olacak”

Görüşmede; Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük çaplı teleskobuna sahip DAG’ın, ilk kez kırmızı ötesi gözlem yapacak son teknolojiyi kullanan uluslararası bir gözlemevi olacağını aktardığını belirten Rektör Çomaklı, 3170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepelerinde yapımı süren gözlemevinin farklı alanlarda çalışan diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlara hizmet verebilecek donanım ve potansiyele sahip olacağına dikkat çekti.

Gözlemevinin, AR-GE çalışmalarının da merkezi olacağına ve şimdiden kendileriyle iş birliği yapmak isteyen ülkelerin bulunduğuna değinen Çomaklı, bir aksilik olmaması halinde 2020’nin sonbaharına doğru ilk ışığı almayı planladıklarını dile getirdi.