Rektör Çomaklı: “Yeni akademik yıl, iki üniversiteye de hayırlı olsun”

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) akademik yılı açılış törenine katılmak üzere Erzurum’a gelen Çorum İdare Mahkemesi Başkanı Kemaleddin Özdemir ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Rumeli, ETÜ Rektörü...

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) akademik yılı açılış törenine katılmak üzere Erzurum’a gelen Çorum İdare Mahkemesi Başkanı Kemaleddin Özdemir ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Rumeli, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı ile birlikte Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

2018-2019 akademik yılına başlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Rektör Çomaklı, “Değer Üreten Üniversite” felsefesiyle eğitim-öğretim hayatına başladıklarını, bugüne kadar akademik ve idari personel başta olmak üzere tüm mensupların destekleriyle önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

Türkiye yükseköğretimine önemli katkılar sağlayan iki güzide üniversitenin yeni başarılara imza atmaya devam edeceğinin altını çizen Rektör Çomaklı, yeni akademik yılın Erzurum’a ve her iki üniversiteye de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Misafirlerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Prof. Dr. Çomaklı, Çorum İdare Mahkemesi Başkanı Kemaleddin Özdemir’e, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Rumeli’ye ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı’ya bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Hediye takdimiyle son bulan ziyaretin ardından Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesinde gerçekleşen 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı.