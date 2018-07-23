Sekmen Koşapınarlıların festival coşkusuna ortak oldu

Erzurum’un Aşkale İlçesine bağlı Koşapınar Köyü’nde geleneksel olarak düzenlenen festivalin bu yıl gerçekleştirilen dördüncüsünde büyük bir coşku yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in de katıldığı festivale...

Erzurum’un Aşkale İlçesine bağlı Koşapınar Köyü’nde geleneksel olarak düzenlenen festivalin bu yıl gerçekleştirilen dördüncüsünde büyük bir coşku yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in de katıldığı festivale yurt içinden ve dışından yoğun katılım yaşandı.

SEKMEN: EKSİKLERİ GİDERİYORUZ

Festivalde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aşkale’nin Koşapınar mahallesinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen festivalin birlik ve beraberlik adına önemli olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerimizde halkımıza en iyi hizmeti sağlamak adına çaba gösteriyoruz. Eksikleri bir bir gidererek vatandaşlarımıza hak ettiği hizmeti getirmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Erzurum’un gelişimi konusunda ürettiğimiz projelerle çağın gerektirdiği tüm hizmetleri hemşehrilerimize getirmek konusunda kararlıyız. Koşapınar Köyü derneklerini böylesine bir festivale sağladığı katkılardan dolayı kutluyorum” diye konuştu.

Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat ise, Koşapınar Köyü’nde böylesine bir coşkuya şahit olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, festivale il dışından katılanlara teşekkür etti.

Koşapınar Köyü festival alanında gerçekleştirilen etkinliğe Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Ak parti İlçe Başkanı Kerim Polat, Meclis üyeleri, daire amirleri, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez, Köy Muhtarı Osman Atalay, Koşapınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Unus, İstanbul Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Tutar, köy sakinleri ve köy dışında yaşayan binlerce Koşapınarlı katıldı.

UNUS: KATILIM HER YIL ARTARAK DEVAM EDİYOR

Programda konuşan Dernek Başkanı Haydar Unus, geleneksel hale getirdikleri festivale katılım ve destek sağlayan herkese teşekkür ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Unus, festivale katılımın her geçen gün daha da arttığına dikkat çekerek, festivalin önümüzdeki yıllarda da kapsamını genişleterek devam ettireceklerine kaydetti.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte Dadaşlar Fasıl Ekibi, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Erzurum yöresel orta oyunları ve erkek bar ekibinin gösteri yaptığı şenlik iki gün devam etti.

Program sonunda Koşapınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Unus Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat’a, İstanbul Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Tutar ise Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e birer teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Sekmen ise Dernek yöneticilerine, İstanbul’dan festivale katılan dernek başkanlarına ve İhlas Haber Ajansı Bölge müdürü Ayhan Türkez’e oltu taşı teşbih ve bakır fincan takımı hediye etti.