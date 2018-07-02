Selami Altınok “Hacıcuma’da yaşamak mutluluktur”

Ak Parti 27. dönem Erzurum milletvekili Selami Altınok, mazbatasını aldıktan sonra teşekkür ziyaretleri yaptı. Seçim çalışmalarında yoğun desteğini gördüğü Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut’u makamında ziyaret eden Selami Altınok, belediye çalışmaları hakkında da bilgi aldı. ALi Korkut’un önemli projeler yürüttüğünü bildiğini ifade eden Altınok, Hacıcuma’nın nadide bir semt olduğuna işaret etti.

Erzurum 27. dönem Milletvekili Selami Altınok, seçim sürecinde Ali Korkut’un büyük katkı ve desteğini gördüğünü belirterek "Mazbatamızı aldıktan sonra seçim sürecinde çalışmalarımıza destek ve katkı sağlayan başkanımızı ziyaret ederek teşekkür etmek istedim" dedi. Belediye çalışmaları hakkında bilgi alan Selami Altınok, Üç Kümbetler ve Hacıcuma projelerini sordu. Her iki projenin Erzurum için büyük değer ifade ettiğini söyleyen Altınok, "Hacıcuma semtinde bir ev almak, o muhteşem konumdan bütün Erzurum’u seyre dalmak büyük keyiftir. Bir yanda Erzurum kalesi, bir yanda tabyalar, Ulu Camii, Çifte Minareli Medrese ve Üç Kümbetler, böyle bir manzara çok kıymetlidir" dedi.

Ali Korkut, Üç Kümbetler Projesinde önemli mesafe kat ettiklerini belirterek "Butik oteller başta olmak üzere, bazı işler tamamlandı. Müze binamız yükseliyor. Okul tamamlanmak üzere. 2 yıl içerisinde projenin tamamlanması hedefleniyor. Kültür Merkezi, Arasta ve benzeri yapıları ayağa kaldırdığımızda Üç Kümbetler Erzurum’a değer katacak" dedi. Hacıcuma semtinin Erzurum için en önemil konuma sahip olduğunu vurgulayan Ali Korkut, eski Erzurum semtine göre kurgulanmış projenin anlamlı olacağının altını çizdi.