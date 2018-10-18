Seramik ustaları eğitim seminerinde buluştu

Ege Seramik Erzurum Usta Eğitim Semineri Polat Erzurum Resort Hotel’ de seramik ustalarının yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.

Ege Seramik ürünlerinin özellikleri, üretime dair önemli bilgiler, doğru uygulama adımları, doğru seramik seçimi, farklı döşeme teknikleri ve karşılaşılabilecek muhtemel sorunların pratik çözümleri detaylı bir şekilde anlatıldı.

Ege Seramik Usta Eğitim Seminerinde açılış konuşmasını yapan Ege Seramik Genel Müdürü Göksen Yedigüller, ‘’Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Polat’ın memleketi Erzurum’da olmaktan ve sizlerle bu çatı altında buluşmaktan çok memnunuz. Sizlere kendisinin özel selamlarını getirdik. Ege Seramik olarak markamıza gösterdiğiniz ilgi ve değeri görmek bizleri çok mutlu etti. Ürünlerimizin asıl değerinin el emeği ile ortaya çıkmasını sağlayan siz kıymetli ustalarımızla iletişim içerisinde kalmaya devam edeceğiz.’’ dedi.

Seminerde katılımcılara özel olarak hazırlanan promosyon setleri ve katılımcı sertifikaları dağıtıldı. Çeşitli hediyelerin dağıtıldığı çekiliş ile devam eden program, Erzurum’da Ege Seramik markasını uzun yıllardır temsil eden tek yetkili satıcı Doğan Ticaret Enver Ugan ve oğulları, Ege Seramik çalışanları ve davetli ustaların topluca katıldığı akşam yemeği ile tamamlandı.