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20 Temmuz 2018 Cuma 10:30

Sert nesneleri ısırmak dişleri bitiriyor

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, sert nesneleri ısırmanın dişleri kötü etkilediğini söyledi.Bonding işlemi dişlere zarar vermeden dişlerdeki küçük şekil bozukluklarının giderildiğini anlatan Dr. Çağdaş...

Sert nesneleri ısırmak dişleri bitiriyor
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Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, sert nesneleri ısırmanın dişleri kötü etkilediğini söyledi.

Bonding işlemi dişlere zarar vermeden dişlerdeki küçük şekil bozukluklarının giderildiğini anlatan Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, “Özel malzeme bir heykeltıraş gibi davranan hekim tarafından dişler üzerine yerleştirilir ve dişlere yeni şekilleri verilir. Kırık dişlerin tamirinde, küçük aralıkların kapatılmasında, kullanılabilir. Bonding uygulanan dişler normal dişler kadar renk değişimine uğrar. Cilalama yapılarak lekelenmeye karşı dayanıklılığı arttırılabilir. Sigara, çay, kola ve kahvenin sebep olduğu lekelenmeler rutin diş temizliğiyle giderilebilir. Bonding uygulanmış bir dişe, gerektiğinde yeniden bonding işlemi yapılabilir. Her yaşta kişiye uygulanabilir” diye konuştu.

Buz ve şeker gibi çok sert nesneleri ısırmaktan kaçınmak gerektiğini belirten Dr.Çağdaş Kışlaoğlu, “Uygulanacak seans sayısı yapılacak işleme göre değişir. Bir seans süresi 15 dakikayla 1 saat arasında değişir. Dayanıklılık süresi ortalama 5 yıldır” dedi.
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