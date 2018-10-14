Seven Dünya Şampiyonasına dualarla uğurlandı

12-21 Ekim tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek 40. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’na katılacak olan Erzurumlu Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Milli Sporcu Gökhan Seven Erzurum havalimanından dualarla uğurlandı.

Dünya Bilek Güreşi Federasyonu (WAF) tarafından bu sene Türkiye de ilk kez organize edilecek şampiyonada 75 kg kategorisinde Erzurumlu Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Milli Sporcu Gökhan Seven mücadele edecek. Erzurum Havalimanında Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Gökhan Seven’e, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu eşlik edip bir süre sohbet ederek, Mili Sporcuya manevi destek ve moral verdi.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Erzurum’un yetiştirdiği nadir sporculardan olan, başarıları, gücü, enerjisi ile eşine az rastlanan, dünya arenasında kendini ispatlamış, azmiyle Erzurum da yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kurmuş Bilek Güreşinin duayen ismi, Dünya, Asya ve Avrupa Şampiyonu Milli Sporcumuz Gökhan Seven’i dualarla yolcu ettik. İnşallah Gökhan kardeşimiz daha önce olduğu gibi eli boş değil bayrağımızı göndere çekip, göğsünde madalyası ile göğsümüzü kabartarak döneceğini ümit ediyorum” dedi.

Milli Sporcu Gökhan Seven’in başarılarla dolu bir spor kariyeri olduğuna vurgu yapan Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Gökhan kardeşimiz daha önce 5 kez dünya, 7 kez Avrupa ve 2 kez de Asya şampiyonu olarak kendini ispatlamış Milli bir Sporcumuzdur. Türkiye’nin ve Erzurumlu Hemşehrilerimizin Dünya arenasında gurur kaynağıdır. Gökhan Seven kardeşimizin aynı zamanda Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisimizin de üyesi olması bizlerin sevincini kat ve kat artırmıştır. İnşallah daha önce olduğu gibi Gökhan kardeşimiz bayrağımızı göndere çekip en zirvede dalgalandıracaktır. Tüm desteğimiz ve dualarımızla Milli Sporcumuzun yanındayız. Allah yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

Hedefinde Dünya Şampiyonasında sonra Olimpiyatlara katılmanın da olduğuna vurgu yapan Dünya,Avrupa ve Asya Şampiyonu Erzurumlu Milli Bilek Güreşçisi Gökhan Seven, “Her müsabaka öncesinde bana her zaman destekleri, ilgi,alakaları,moral ve motivasyonlarından dolayı Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu’na teşekkür ederim” diye konuştu.