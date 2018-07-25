ERZURUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:05

Seyyar satıcılardan Başkan Sekmen’e teşekkür

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarla Mahallebaşı’nda ki 70 esnaftan oluşan semt garajı pazarı restore edilmeye başlandı.Mahallebaşı’nda ki esnafın pazar yerinde ki su sızıntılarından ve kötü görünümden...

Seyyar satıcılardan Başkan Sekmen'e teşekkür
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarla Mahallebaşı’nda ki 70 esnaftan oluşan semt garajı pazarı restore edilmeye başlandı.

Mahallebaşı’nda ki esnafın pazar yerinde ki su sızıntılarından ve kötü görünümden şikayetçi olması üzerine, Erzurum Büyükşehir Belediyesi bina içi ve dışı olmak üzere tadilat çalışmalarını başlattı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Mahallebaşı semt garajında ki Pazar yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Daha önce esnafa bu kadar destek çıkan bir Belediye Başkanı görmediğini ifade eden Seyyar ve Pazarcılık Odası Başkanı İskender Aktepe, “Erzurum esnaflar odasına bağlı 700 tane esnafımız var. 35 senedir ben Seyyar ve Pazarcılık Odası Başkanlığı yapıyorum. Erzurum’a gelmiş geçmiş bütün Belediye Başkanlarını gördüm ama bugünkü Belediye Başkanı kadar Erzurum’un esnafına sahip çıkan bir Belediye Başkanı görmedim. 2 ayda bir esnafla toplantı yapıyor, esnafın sıkıntılarını dinliyor, sıkıntılarımızı gideriyor, şu an Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından semt garajı pazarımızda bir çalışma yapılıyor 20 güne kadar bitmesi bekleniyor ve bu çalışma bitince pazarımız daha güzel olacak. Bize sahip çıkan Belediye Başkanımıza şahsım ve esnafım adına teşekkür ediyorum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku