Sobacılarda kış hazırlığı

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber Türkiye’nin en soğuk şehirlerinden birisi olan Erzurum’da vatandaşların ısınma alışverişi başladı. Sobacılar ise vatandaşların taleplerini karşılamak için yoğun mesai harcıyor.Ekim ayının...

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber Türkiye’nin en soğuk şehirlerinden birisi olan Erzurum’da vatandaşların ısınma alışverişi başladı. Sobacılar ise vatandaşların taleplerini karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Ekim ayının ortasına gelinmesiyle birlikte Sobacıların 7 haftalar adı verdiği kış hazırlıklarının yapıldığı dönem başladı. Gelecek olan talepler için imalatçılar yeni sobaların üretimi için hazırlıklara başlarken yeni soba almaya parası yetmeyen vatandaşlar ise tamircilerin kapısını çalıyor. Sobaların Fiyatı ise saçın zamlanması nedeniyle geçen seneye göre yüzde 50 arttı.

Soba tamirciliği yapan esnaflardan Cafer Bakan, kış mevsiminin gelmesine 1 kaç ay kaldığı şu günlerde vatandaşların yavaş yavaş kapılarını çalmaya başladığını kaydetti. Vatandaşların ekonomik gücüne göre yeni soba aldıklarını alamayanların ise mevcut sobalarını tamir ettirdiklerinden bahseden Bakan, sobalarda en çok döküm erimesi ve tuğla kırılması gibi problemlerin yaşandığını aktardı.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte taleplerin yavaş yavaş artacağını vurgulayan Cafer Bakan, “ Satış ve tamir işimiz mevsimine göre başladı. Bizim işimiz Ekim ayında başlar Ocak ayına kadar devam eder. Yazın yapacak işimiz olmaz soba mevsimi bittiği zaman bizde yapacak pek iş bulamayız. Ben 15 marka sobayı tamir edebiliyorum herkes tamir için buraya gelir. Sobanın tamiri bittikten sonra önce kontrol ettirir sonra teslim ederim. Bu aylardan itibaren bizim mesaimiz başladı sabah 8 de iş yerimizi açarız gece 23 kadar çalışmaya devam ederiz. Doğu’da ki tüm illerden bize tamir için soba gelir çünkü bu mesleği artık çok fazla yapan olmadığı için işin ehlide çok az kalmış durumda.” dedi.

Doğalgaz, sobacılık mesleğini bitirdi

Başka bir Soba ustası İmdat Yılmaz ise doğalgazın evlere girmesinden sonra mesleğin kaybolmaya yüz tuttuğunu ve çırak yetişmediğini ifade ederek “ Bu aylara biz 7 haftalar diyoruz 7 haftalar Ekim ayı itibari ile başladı. Önceden bu haftalar geldiği zaman bir şeyler yemek için vakit bulamıyorduk şimdi maalesef çırak dahi bulamaz duruma geldik. Artık sobaları dışarıdan hazır alır hale geldik. Artık imalat işi bitti maalesef ancak eşimize dostumuza senede bir kez yapıyoruz. Genelde sobalarımızı köylere satıyoruz şehirlere doğalgazın gelmesiyle birlikte bizim mesleğimiz bitti.” diye konuştu.