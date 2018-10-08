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08 Ekim 2018 Pazartesi 11:07

Sonbaharda gözlere dikkat

Sonbaharda mevsim geçişi sebebiyle vücut direncinin düştüğünü belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, tüm vücutta olduğu gibi gözde de hassasiyet olabileceğini ve sonbaharda dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.Göz Hastalıkları...

Sonbaharda gözlere dikkat
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Sonbaharda mevsim geçişi sebebiyle vücut direncinin düştüğünü belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, tüm vücutta olduğu gibi gözde de hassasiyet olabileceğini ve sonbaharda dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, “Bu dönemde vücuttaki gribal semptomlar ile birlikte gözlerde ağrı, sulanma, ışığa hassasiyet ve çapaklanma daha sık izlenmektedir. Bu gibi durumlarda vücut için kullanılan sistemik antigribal ilaçlar genelde yeterli gelirken ileri durumlarda göze topikal ilaçların kullanılması da gerekli olabilmektedir” dedi.

Kapalı alanlarda ve toplu taşımalarda enfeksiyon riskinin daha fazla olduğunu belirten Atabay, “Bu alanlarda el hijyenine dikkat edilmediği durumlarda enfeksiyon kolaylıkla yayılabilmekte ve salgınlara neden olabilmektedir. Eller temiz değilse kesinlikle el-göz teması yapılmamalıdır. Ayrıca mümkün olduğunca solunum ve damlacık yoluyla yayılabilecek hastalıklara karşı mekanların havalandırılması önerilmektedir” ifadelerini kullandı.
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