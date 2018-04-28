Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 4 - T.Y. Elazığspor: 1

8’inci dakikada BB Erzurumspor ikinci gole çok yaklaştı. Gökhan’ın pasıyla buluşan Taylan’ın şutu kaleciden döndü. Mert Nobre’den önce müdahale eden kaleci Ahmet Sabri topu yakaladı.

Spor Toto 1. Lig’de play-off iddiasını sürdürmek isteyen BB. Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumunda misafir ettiği T.Y. Elazığspor’u 4-1 mağlup etti.

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