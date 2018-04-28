Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 4 - T.Y. Elazığspor: 1

Spor Toto 1. Lig’de play-off iddiasını sürdürmek isteyen BB. Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumunda misafir ettiği T.Y. Elazığspor’u 4-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar:
1’nci dakikada maçta ilk atağı konuk ekip gerçekleştirdi. Dierra’nın ceza sahası çizgisi içerisinden vurduğu şutu BB Erzurumspor’dan Hakan Arslan kale çizgisinden çıkardı.
2’nci dakikada, gelişen BB. Erzurumspor’un kontratağında Erhan Çelenk ceza sahasına girerken Taylan’ı gördü. Taylan’ın vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
8’inci dakikada BB Erzurumspor ikinci gole çok yaklaştı. Gökhan’ın pasıyla buluşan Taylan’ın şutu kaleciden döndü. Mert Nobre’den önce müdahale eden kaleci Ahmet Sabri topu yakaladı.
16’ncı dakikada Taylan’ın ortaladığı topu Burhan’ın dokunduğu top direkten döndü. Mert Nobre takımın ikinci golünü attı. 2-0
19’ncu dakikada Kadir’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Tatos, sert ve düzgün vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
39’ncu dakikada Gökhan’ın pasıyla hareketlenen Erhan ceza sahasına girdikten sonra vurdu. Kaleci Ahmet Sabri son anda uzanarak topa müdahale etti.
63’ncü dakikada gelişen konuk ekip atağında cezalına içinde toplu buluşan Diarra’nın şutunda kaleci Hakan topa sahip oldu.
73’ncü dakikada Erhan’ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı dışında topla buluşan Taylan’ın şutu üsten auta çıktı.
75’nci dakikada sağ kanata topla buluşan Burhan, ceza sahasına girerken Erhan’a pas çıkardı. Erhan’ın kale çizgisine paralel gönderdiği topa Mert Nobre dokunamadı.
80’nci dakikada Taylan’ın sağ kanattan ceza alanı önüne çıkardığı topla buluşan Erhan sert ve düzgün vuruşla takımını 3-1 öne geçiren golü attı.
85’nci dakikada Burhan rakip ceza sahası önünde defansı tek tek geçtikten sonra vurdu, top az farkla auta çıktı.
90+2’nci dakikada, BB. Erzurumspor’dan Abdulkadir ceza sahasının dışından sert vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1.
Stad: Kazım Karabekir
Hakemler; Kutluhan Bilgiç (xx), Serkan Gençerler (xx), Bersan Duran (xx)
BB.Erzurumspor: Hakan (xxx), Jasmin Trtovac (xx), Tolga (xxx), Gökhan (xxx) (Dk. 58. Metin Yüksel (x), Hakan Arslan (xxx), Lokman (xxx), Jasmin Scuk (xxx), Erhan (xxx), Taylan (xxx) (Dk.82 Abdulkadir (x), Burhan (xxx) (Dk.89 Osman (x), Mert Nobre (xxxx)
T.Y. Elazığspor: Ahmet Sabri (xx), Bjarnason (x), Kadir (x) (Dk. 46 H.İbrahim (x) , Sarpong (xx), Tatos (xxx), Hora (xx), Ali Fırat (x) (Dk. 46 Adem (x), Diarra (xx), Mehmet (xx), Emre (xx), Sezgin (x) (Dk.81. Mertan(x)
Sarı kart: Mert Nobre, Gökhan (BB. Erzurumspor), Tatos, Sarpong , Hora, Bjarnason (T.Y.Elazığspor)Goller: Dk. 2 Taylan, Dk. 16 Nobre, Dk.80 Erhan, Dk 90+2 Abdulkadir (BB. Erzurumspor), Dk. 19 Tatos (T.Y.Elazığspor)