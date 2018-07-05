ERZURUM:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 15:22

Tarih Yakutiye’de uyanıyor

Yakutiye Belediyesi Erzurum’un tarihini gün yüzüne çıkartıyor. Son yıllarda yapılan faaliyetler sonucunda Erzurum’un tarihi mekanları restore edilerek turizme kazandırılıyor.Mart 2009 seçimleriyle 4 belediyenin birleşmesi sonucu ilçe statüsünü...

Tarih Yakutiye'de uyanıyor
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Yakutiye Belediyesi Erzurum’un tarihini gün yüzüne çıkartıyor. Son yıllarda yapılan faaliyetler sonucunda Erzurum’un tarihi mekanları restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Mart 2009 seçimleriyle 4 belediyenin birleşmesi sonucu ilçe statüsünü kazanan Yakutiye Belediyesi turizme önem vermeye devam ediyor.

Gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelen Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut şoförlüğünü kendi yaptığı araçla gazetecileri ilçenin dört bir yanında turizme kazandırdığı tarihi mekanları tanıttı.

En dikkat çeken projeler arasında ise Üç Kümbetler bulunuyor. Erzurum’un en marka projesi Üç Kümbetler alanı; 150 bin metre kare. Sultan Melik Mahallesini içine alan projeye ilk kazma 27 Nisan 2011 tarihinde vuruldu. 750 civarında bina kamulaştırması yapıldı. 100 milyon lira civarında hak sahiplerine ödeme yapıldı. Projenin içeriğinde halkı kış aylarında dışarı çıkarabilecek Türkiye’nin ilk kapalı kent parkı veya arastası yer alıyor. Kent Park içerisinde; yöresel yemekler, yöresel hediyelik eşyalar, üretimlerin sergileneceği sergi alanları, gıda tanıtım kafeleri, yöresel ürünler tanıtım kafeleri, çocuk oyun alanları, bovling salonu, sergi salonları, restoranlar ve kafeler yer alacak.

Şehirde ciddi bir kültürel değişimin olduğunu ifade eden Yakutiye Belediye Başkan Ali Korkut, “Devir almış olduğumuz belediye personel maaşı ödeyemeyecek durumda iken şuan 148 milyon SSK ve Maliye borçlarını da temizleyerek şuanda da yaklaşık 250 milyon civarında kamulaştırma bedeli ödemek suretiyle şehir merkezinde bina kamulaştırması yapılarak hem kentsel dönüşüm bağlamında hem de tarihi eserlerin etrafını açarak rekreasyon alanı yapılması için çalıştık. Yeşil alan bağlamında yolların açılmasıyla birlikte şehirde ciddi bir değişim söz konusu. Şuan da Üç Kümbetlerin yanındayız. 22 tane tescilli sivil mimari olmak üzere yaklaşık 9 tanede anıtsal mimari ögelerin olduğu bir alan ve bu alan tamamen gün yüzüne çıkarıldı kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. Şuan da biz bu alanda ziyaretçi karşılama alanı, yaklaşık 300 kişinin faydalanabileceği butik alan projesi var. Yani burada hem kültürel faaliyetlerin yoğun olarak yapılabileceği bir alan aynı zamanda da çok rahatlıkla çocuklarıyla gelip dinlenebilecekleri, eğlenebilecekleri, gezebilecekleri kültürel bir alan yapıyoruz. Erzurum’da nasip olursa 2 yıl bir süreç içerisinde de burayı tamamlamayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
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