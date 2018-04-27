TCDD’DEN ‘ilaçlı mücadele’ uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünce Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum ve Kars’ta demiryolu hat ve istasyonlarında otla mücadele kapsamında yapılacak ilaçlama nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünce Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum ve Kars’ta demiryolu hat ve istasyonlarında otla mücadele kapsamında yapılacak ilaçlama nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars il sınırları içindeki demiryolu hat ve istasyonlarında 01 Mayıs-18 Mayıs arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı belirtildi.

İnsan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle demiryolu hat kesimleri ve istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları istenen açıklamada, “Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından; demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur” denildi.

Erzurum’da ilaçlama yapılacak istasyonlar

12 Mayıs Erzincan Çadırkaya- Erzurum Aşkale, 13 Mayıs Aşkale-Erzurum, 14 Mayıs Erzurum-Köprüköy, 15 Mayıs Erzurum Köprüköy-Kars Topdağ istasyonlarında ilaçlama yapılacaktır.