Tekman’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 12 yaralı

Erzurum’un Tekman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 12 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tekman - Palandöken karayolu Hürriyet mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, yolda bulunan hayvanlara çarpmamak için direksiyonu kıran İsmail Özdemir yönetimindeki 34 NS 2663 plakalı otomobil ile Hüseyin Kuzgun yönetimindeki 47 BB 075 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan biri ağır 12 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındılar.