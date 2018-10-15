ERZURUM:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:16

Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Yönetim Kurulu Başkanları, kahvaltıda bir araya geldi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Elazığ Ticaret Borsası Başkanlığı’nın düzenlediği, ‘Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Oda ve Borsa Başkanları İstişare Toplantısı’ ikinci gününde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin...

Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Yönetim Kurulu Başkanları, kahvaltıda bir araya geldi
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Elazığ Ticaret Borsası Başkanlığı’nın düzenlediği, ‘Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Oda ve Borsa Başkanları İstişare Toplantısı’ ikinci gününde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımı ile devam etti.

Elazığ’da gerçekleştirilen, ‘Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Oda ve Borsa Başkanları İstişare Toplantısı’ Tarım ve Orman Bakanın da katıldığı sabah kahvaltısı ile devam etti.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nden, otuza yakın Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanının, illerindeki sorunları istişare etmek ve çözüm yolları bulmak için bir araya geldiği toplantıda, Tarım ve Orman Bakanı çeşitli açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı açıklamasında, “Ülkemiz, Tarım ve Hayvancılık anlamında dünyada önemli bir konumda. Bizler de göreve geldiğimiz günden beri bu sektörlerin üzerine önemle durarak, güzel çalışmalar yapmaktayız. Şimdi burada bulunan değerli Oda ve Borsa Başkanlarımızdan alacağımız bilgileri, sorunları ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirip, çalışmalara destek olacağız” dedi.

Öte yandan Erzurum Ticaret Borsası ( ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral kahvaltıda bir araya geldiği, Tarım ve Orman Bakanı Erzurum Ticaret Borsası’nın çalışmalarını, hazırladığı projeleri, Kırmızı Et Üreticilerinin sorunlarını ve bölge ile ilgili sorunların raporlandığı dosyayı taktim etti.
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