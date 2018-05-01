ERZURUM:
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01 Mayıs 2018 Salı 11:11

Tırın dingiline gizlenmiş 47 kilo eroin ele geçirildi

Erzurum polisinin düzenlediği operasyonda tırın dingiline gizlenmiş 47 kilo 24 gram eroin ele geçirildi.Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, uyuşturucu madde geçiş güzergâhında...

Tırın dingiline gizlenmiş 47 kilo eroin ele geçirildi
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Erzurum polisinin düzenlediği operasyonda tırın dingiline gizlenmiş 47 kilo 24 gram eroin ele geçirildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, uyuşturucu madde geçiş güzergâhında uyuşturucu madde ticaretinin ve naklinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; Erzurum-Aşkale Karayolu üzerinde bulunan polis uygulama kontrol noktasında şüpheli tır durduruldu. Sürücülüğünü A. T. isimli şahsın yaptığı yanında annesi M. T. isimli şahsın bulunduğu 39 plaka sayılı çekici ve 34 plaka sayılı dorse de yapılan aramada; arka tekerleklere bağlı 3 ayrı dingil içerisinde 95 paket halinde toplam ağırlığı 47 kilo 24 gram gelen uyuşturucu eroin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli anne ve oğlu uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Erzurum-Aşkale Karayolu üzerinde düzenlenen ikinci operasyonda da durdurulan bir otomobilin bagajında inşaat malzemeleri içerisine saklanmış 10 kilo128 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada , “Narkotik suçlarla mücadelemiz bundan böylede kararlılık ve azimle devam edecektir.” denildi.
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