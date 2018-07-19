Tortum Gölü Cam Teras Projesi bölge turizmine önemli katkılar sunacak

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından finanse edilen Tortum Gölü Cam Teras Projesi hızla devam ediyor.2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan ve toplam 3 milyon 181 bin 897 TL bütçeye sahip olan projenin 1milyon 500 bin TL’lik...

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından finanse edilen Tortum Gölü Cam Teras Projesi hızla devam ediyor.

2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan ve toplam 3 milyon 181 bin 897 TL bütçeye sahip olan projenin 1milyon 500 bin TL’lik bölümü Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından finanse edilmektedir. Bu proje ile Tortum Gölü üzerine toplam 12,3 metre uzunluğunda Türkiye’nin en uzun ve geniş alanlı cam seyir terası ve bin metrekare alana sahip kafeterya kurulacak. Ayrıca proje kapsamında Tortum Gölü etrafında ziyaretçiler için bisiklet ve yürüyüş yolları ile otopark oluşturulacak.

Ajans Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen’in yanı sıra Uzundere Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve yüklenici firma yetkililerinin de katıldığı ziyarette, Demirdöğen Tortum Gölü Fiyortpark Projesi’nin bölge turizmine önemli katkılar sunacağını, ayrıca devam eden Tortum Gölü Rekreasyon projesinin de tamamlanmasıyla birlikte Uzundere’nin önemli bir turizm destinasyonu haline geleceğini ve bölgede kafeterya, restoran, rekreasyon alanı gibi özel sektör yatırımlarının da artacağını ifade etti.