ERZURUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:32

Tortum Gölü Cam Teras Projesi bölge turizmine önemli katkılar sunacak

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından finanse edilen Tortum Gölü Cam Teras Projesi hızla devam ediyor.2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan ve toplam 3 milyon 181 bin 897 TL bütçeye sahip olan projenin 1milyon 500 bin TL’lik...

Tortum Gölü Cam Teras Projesi bölge turizmine önemli katkılar sunacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından finanse edilen Tortum Gölü Cam Teras Projesi hızla devam ediyor.

2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan ve toplam 3 milyon 181 bin 897 TL bütçeye sahip olan projenin 1milyon 500 bin TL’lik bölümü Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından finanse edilmektedir. Bu proje ile Tortum Gölü üzerine toplam 12,3 metre uzunluğunda Türkiye’nin en uzun ve geniş alanlı cam seyir terası ve bin metrekare alana sahip kafeterya kurulacak. Ayrıca proje kapsamında Tortum Gölü etrafında ziyaretçiler için bisiklet ve yürüyüş yolları ile otopark oluşturulacak.

Ajans Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen’in yanı sıra Uzundere Belediyesi, Atatürk Üniversitesi ve yüklenici firma yetkililerinin de katıldığı ziyarette, Demirdöğen Tortum Gölü Fiyortpark Projesi’nin bölge turizmine önemli katkılar sunacağını, ayrıca devam eden Tortum Gölü Rekreasyon projesinin de tamamlanmasıyla birlikte Uzundere’nin önemli bir turizm destinasyonu haline geleceğini ve bölgede kafeterya, restoran, rekreasyon alanı gibi özel sektör yatırımlarının da artacağını ifade etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku