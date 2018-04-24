Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı Bölge Değerlendirme toplantısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesinde ki kazaların azaltılmasına yönelik yeni denetim stratejilerinin geliştirilmesi amacıyla Erzurum’da 17 ilin Trafik Hizmetleri Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla bölge istişare toplantısı yapıldı.

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde bölgede yürütülen faaliyetlerin ve kazaların azaltılmasına yönelik yeni denetim stratejilerinin geliştirilmesi, birim bazında belirlenen hedeflere ulaşmadaki etkinliğin detaylı olarak değerlendirilmesi, trafikle ilgili sorunların incelenerek uygulayıcı personelin çözüme yönelik görüş ve önerilerinin alınarak konuların detaylı olarak görüşülmesi amacıyla 17 ilin Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığının yetkilileri bir araya geldi.

Toplantıya Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Çelik, Trafik Planlama Destek Dairesi Başkanı Mehmet Yavuz, Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı Ali Temiz, Trafik Araştırma Merkezi Müdürü Uğur Köse ve 17 ilin Trafik Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri katıldı.

2017 yılında kazalarda yüzde 1.5’lik azalma

Trafik kazalarında yüzde 50 oranında azaltılmasını hedeflediklerini vurgulayan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Çelik ‘’ Amacımız 2011 - 2020 bandında hedefimiz olan trafik kazalarında can kaybını yüzde 50 oranında azaltılması hedefinde ki durumumuz nedir gözden geçirmeyi amaçlıyoruz. 2016 - 2017 bandında yaklaşık 1.5 milyon araç trafiğe katılmasına rağmen kazalarda yaklaşık yüzde 1.5’luk bir azalma meydana geldi bu bir başarı ancak yeterli değil bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor. Ülkemizin en temel sorunu trafik sorunu bu sorunda hepimiz kendimizde dahil olmakla birlikte sorunun içerisindeyiz bir parçasıyız hepimiz çözüm üretebiliriz hep birlikte bir çözüm bulabiliriz. Bunun en büyük paydaşı trafik birimi olarak Emniyet Genel Müdürlüğü biz üzerimize düşen sorumluluğu daha da geliştirerek yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu toplantıyı da bu kapsamda değerlendirebiliriz neleri iyi yapıyoruz daha iyi nasıl geliştirebiliriz eksik yaptığımız yerler var mı bunları bir gözden geçirelim ve ülkemiz insanımız açısından da iyi bir trafik hizmeti sunma açısından katkı sunmak umarım faydalı olacağını düşünüyoruz trafik açısından. Bu toplantıların devamını getireceğiz.’’ dedi.