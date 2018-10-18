TSK Mehmetçik Vakfı’ndan Baro’ya ziyaret

TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi Emekli Albay Sabri Topdağı, Erzurum Barosu Başkanlığına yeniden seçilen Avukat Talat Göğebakan’ı makamında ziyaret etti.

Erzurum Barosu’nun en kıdemli Avukatı Sadrettin Haşıloğlu’nun da iştirak ettiği ziyarette Vakıf Erzurum Temsilcisi Emekli Albay Sabri Topdağı; Erzurum Barosundan bugüne kadar önemli ölçüde destek gördüklerini, bu nedenle hem teşekkür etmek, hem de yeni dönemde Baro Başkanına ve yönetimine başarı dileklerini iletmek için bu ziyareti gerçekleştirdiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Geçen dönemde Baro tarafından Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliğine yapılan ziyarette genç avukatlarımıza vakfımızı tanıtma imkânı bulmamızın yanı sıra Baronun Konferans salonundan da tanıtım amacıyla yararlanmamız, geniş kitlelere ulaşmamızı sağlamıştır. Bu nedenle desteklerinden dolayı Erzurum Barosu Başkanımıza ve yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Yeniden seçilen Başkan ve yönetimi kutluyor, sağlık içinde başarılar diliyorum."

Baro Başkanı Göğebakan ise Topdağ’ın iyi dilekleri için teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek şunları söyledi:

"TSK Mehmetçik Vakfı’nı desteklemenin bir vatandaşlık görevi olduğuna inanıyorum. Faaliyetleriyle ülke düzeyinde sosyal adaletin, toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunan bu vakfın tanıtımına bizim de katkımız olduysa bundan mutluluk duyarız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya hazırız. Bu vesileyle, Baro yönetimi adına tüm şehitlerimizi, gazi ve malul mehmetçiklerimizden ebediyete intikal etmiş olanları rahmetle anıyor, yaralı olan gazi ve malul mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum."