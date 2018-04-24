ERZURUM:
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24 Nisan 2018 Salı 16:41

TÜBİTAK Türkiye ikincisi öğrencilerinden Yıldız’a ziyaret

Her yıl TÜBİTAK tarafından düzenlenen lise öğrencileri arası proje yarışmasının bu yıl 49.’su yapıldı. TÜBİTAK tarafından 12 bölgeye ayrılan iller arasında düzenlenen yarışmada Erzurum Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi...

TÜBİTAK Türkiye ikincisi öğrencilerinden Yıldız'a ziyaret
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Her yıl TÜBİTAK tarafından düzenlenen lise öğrencileri arası proje yarışmasının bu yıl 49.’su yapıldı. TÜBİTAK tarafından 12 bölgeye ayrılan iller arasında düzenlenen yarışmada Erzurum Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ‘Değerler Eğitimi ve Sosyoloji’ alanlarında Bölge birinciliği elde ettiler.

Bölge birinciliği alan projeler 16-20 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye finaline davet edildiler. Antalya’da yedi bölgeden gelen bölge birincileri kendi kategorilerinde değerlendirmeye alındılar. Öğrenciler kendilerine tanınan süreler içinde projelerini savundular.

Erzurum Yakutiye Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ayşe Uyanık ve danışman öğretmeni Ümmü Gülsüm Uyanık:“Benden Bize Doğru” başlıklı projesi ile Türkiye’de hazırlanan 1230 proje arasında Türkiye ikincisi oldular.

Aynı okuldan 11. Sınıf öğrencisi Miraç Karadağ ve danışman öğretmeni Akif Bumin, Sosyoloji alanında hazırladıkları ‘Taşımalı Eğitim’ konulu projesi ile Türkiye’de hazırlanan 1810 proje arasında Türkiye ikincisi oldular.

Derece yapan öğrenciler ile danışman öğretmenleri İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız’ı makamında ziyaret ettiler. Yıldız “Bir meslek lisesi olarak Türkiye’nin büyük şehirleri dâhil birçok ilinden gelen Özel, Fen ve Anadolu liseleri arasından Yakutiye Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin iki alanda Türkiye ikinciliği alması bizleri gururlandırmıştır.” dedi.
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