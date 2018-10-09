TÜBİTAK Üniversite Proje Yarışmaları Bölge Sergisi Atatürk Üniversitesinde başladı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, TUBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘’Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmaları Erzurum Bölge Sergisi”nin açılışını yaptı.

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde (ATASEM) gerçekleşen açılışa; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Vali Yardımcısı Mahmuthan Arslan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Karaduman ile çok sayıda akademisyen, öğretmen ve öğrenci katıldı.

“Değişen ve Dönüşen Dünya Düzenine Ayak Uyduramayan Ayakta Kalamaz”

Serginin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı değişen ve dönüşen dünya düzenine ayak uyduramayanların ayakta kalamayacağını belirtti. İnanılmaz bir hızla gelişen dünyada yaşanıldığına dikkat çeken Çomaklı, her gün yeni bir buluşun insanoğlunun gündemini meşgul ettiğine değindi.

Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmenin bir görev olmaktan çok artık bir beka meselesi olduğunu dile getiren Rektör Çomaklı konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Ülkemizin son dönemde maruz kaldığı ekonomik saldırılar bizlere daha çok çalışmak, daha fazla üretmek zorunda olduğumuzu açık bir şekilde gösterdi. Değer üretmenin ve üretilen değerden katma değer elde etmenin yolu proje tabanlı uygulamalardan geçmektedir. Zihinde tasarlanan bir düşüncenin hayata geçirilmesi için sürecin bir proje temelinde organize edilmesi ve soyut düşüncelerin somut değerlere dönüştürülmesi gerekmektedir” dedi.

“Üniversitemizde Proje Kültürü Yerleşiyor”

Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Bilimsel Araştırma Projeleri biriminin işleyişinde yapılan düzenlemeler ve Proje Ofisinde hayata geçirilen uygulamalarla bilim insanlarının fikirlerini projeye dönüştürdüklerini ve bu konuda her türlü desteği sağladıklarını hatırlatan Rektör Çomaklı, “Üniversitemizde proje kültürünün yerleşmesi noktasında çok önemli adımlar attık ve atmaya da devam edeceğiz. Bu konuda ülkemizin en önemli kurumu olan TÜBİTAK ile çok önemli iş birliklerine imza atıyoruz. Bugün burada bir araya gelmemiz de böylesine bir iş birliğinin neticesidir” şeklinde konuştu.

“Bu vesileyle bugün kıymetli projeleriyle aramızda bulunan gençlerimizi, onları proje üretmeleri konusunda destekleyen ve onlara yol gösteren hocalarımızı en içten duygularla selamlıyorum” diyen Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Bütün bu gayret ve özveri gerektiren bu süreci yürüten arkadaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyor, yapılan çalışmaların memleketimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Sergi 11 Ekime Kadar Devam Edecek

TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Karaduman yeni eğitim anlayışının günümüzde; tasarlayan, yaratıcı çözümler üreten ve bu çözümleri hayata geçiren, başka bir deyişle proje kültürü edinmiş bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi. Ülkemizde bilim denince akla ilk gelen kurumlardan birisi olan TÜBİTAK’ın, bütün okul kademelerinde olduğu gibi üniversite öğrencileri arasında da proje kültürünün yaygınlaşmasını odak aldığını ifade eden Karaduman, atılan bu adımlar sayesinde Ar-Ge ekosisteminin güçleneceğine, Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliğinin sürdürülebilir bir noktaya geleceğine ve Türkiye’nin dünya ticaretinde daha fazla pay sahibi olacağına inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.

Gençlerin bilimsel alanlara ilgilerini artırmak ve bu alanlarda araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen ve lisans ile ön lisans öğrencilerinin hazırladıkları projelerin yer aldığı sergi, Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde, 11 Ekim akşamına kadar bilime ilgi duyan öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.