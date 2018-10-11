Türk Dünyası Kültür Spor Şöleni, Erzurum’da başladı

Türk Dünyası Kültür ve Spor Şöleni Havuzbaşı kent meydanında Bayrak Yürüyüşü programı ile başladı.Bayrak yürüyüşüne Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Dr. Hakan Kazancı,...

Türk Dünyası Kültür ve Spor Şöleni Havuzbaşı kent meydanında Bayrak Yürüyüşü programı ile başladı.

Bayrak yürüyüşüne Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Dr. Hakan Kazancı, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Doğu Türkistan Vakfı Eski Başkanı Hamit Göktürk, Kazakistan,’dan Er Turan Müzik Grubu, Dağıstan Devlet Halk Dansları Topluluğu, Kerküklü TRT sanatçısı Ahmet Tuzlu, Kazakistan Çimkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bolat Mirzaliyev, Azerbaycan Eski Başbakan Yardımcısı Firudin Ağası Oğlu gibi Türk Dünyasının değişik coğrafyalarından misafirler katıldı.

Şölende mangala, aşık oyunu, okçuluk, gibi geleneksel sporların yanında Dağıstan Halk Dansları Topluluğu, İran Erdebil Reyhan Grubu, Kerküklü TRT sanatçı Ahmet Tuzlu ve Kazakistan’dan gelen Er Turan Müzik grubu da yer aldı.

MEM’e bağlı okullar, üniversite öğrencileri ve çok sayıda katılımcının iştirakiyle Mehteran ve atlı kortej eşliğiyle Çifte Minareli Medreseden başlayan yürüyüş Havuzbaşı kent meydanında sonlandı. Meydanda geleneksel spor gösterileri aşık oyunu, mangala, yaya okçuluğu ve Dağıstan Halk Dansları Topluluğu gösterileri yapıldı.

Şölen daha sonra Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür ve Gösteri Merkezi’nde Timsal Karabekir, Çimkent Üniversitesi Rektörü Bolat Mirzaliyev, Doğu Türkistan Vakfı Eski Başkanı Hamit Göktürk, Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Savaş Avcı’nın katılımıyla Türk Dünyası’nın Sorunları adlı panel ile devam etti.

Şölenin akşam ki ayağında ise, Nene Hatun Kültür ve Gösteri Merkezi’nde İran Erdebil’den Reyhan Müzik gurubu birbirinden güzel Azeri parçaları ile katılımcıları şenlendirecek.