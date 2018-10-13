ERZURUM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 09:58

Türk Dünyası Kültür ve Spor Şöleni

Güneş Vakfı’nın düzenlediği, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediye’sinin desteklediği Türk Dünyası Kültür ve Spor Şöleni 2. günün de Havuzbaşı kent meydanındaki etkinliklerle güne başladı.Etkinlik...

Türk Dünyası Kültür ve Spor Şöleni
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Güneş Vakfı’nın düzenlediği, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediye’sinin desteklediği Türk Dünyası Kültür ve Spor Şöleni 2. günün de Havuzbaşı kent meydanındaki etkinliklerle güne başladı.

Etkinlik öğleden sonra Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezinde devam ederek Türkmen cephesi lideri Ersat Salihi ile canlı bağlantı kurulup Türk Birliği hakkında konferans verildi.

Günün sonunda ise Ahmet Tuzlu, Erdem Özdemir, Rahime Mahmut ve son olarak ta Erturan konserleri yapıldı.

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türk Dünyası sanatçılarına hediye taktım etti. Günün özetini yapan Ceylan, Türk Dünyasını Erzurum’da buluşturduğumuz bu programa destek sağlayan Erzurum Valiliğine, Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne ve Erzurum Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı

" Erzurum Türk Dünyasının önde gelen şehirlerinden biridir. Bizler Güneş Vakfı olarak bu tür programlarımızı zamanla artırıp aynı kana sahip olan Al bayrağı Gök bayrağa kavuşturacağız. 11-13 tarihleri arasında düzenlediğimiz programlarımıza yarın da Atlı sporlar sahasında saat atlı cirit, atlı okçuluk ve Türk savaş teknikleri gösterisi ile devam edeceğiz. Havuzbaşı Kent Meydanında Erturan konserini dinleyeceğiz. Tüm halkımızı bu eşsiz programlara davet ederiz."
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku