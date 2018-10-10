Türkez Bor Gerçeğini paylaştı

Prof. Dr. Hasan Türkez, Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kariyer Günleri etkinliği çerçevesinde Öğrencilere Bor’un Türkiye ve Dünya için önemini anlattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli ve milli üretim...

Prof. Dr. Hasan Türkez, Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kariyer Günleri etkinliği çerçevesinde Öğrencilere Bor’un Türkiye ve Dünya için önemini anlattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli ve milli üretim çağrısını vurguladı.

KARİYER GÜNLERİ BULUŞMASI

Erzurum Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Türkez Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda meslek liseli gençlere “Stratejik Bir Maden Olarak Bor ve Türkiye İçin Önemi” isimli konferans verdi.

TÜRKEZ GÜNCEL ÖRNEKLER VERDİ

Öğrencilerin ilgi ile dinlediği konferansta konuşan Prof. Dr. Hasan Türkez borun günümüzde 500’e yakın endüstriyel kullanım alanının olduğunu ve bu alanın her geçen gün arttığını belirtti. Bor’un sadece endüstrinin vazgeçilmezi olmadığını anlatan Türkez borun insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini de güncel örnekler eşliğinde paylaştı.

HAKSIZ VE YANLI RAPORLARA TEPKİ

Borca yeterli beslenmenin sağlık açısından önemine değinen Prof. Dr. Türkez, Çeşitli uluslararası kuruluşların ve yabancı araştırmacıların bor hakkında haksız ve yanlı raporlar yayımlayarak, ülkemizin bu önemli avantajını sınırlamaya çalıştıklarını ifade ederek bu konuda pek çok araştırma raporu yayımlayarak söz konusu mevcut haksız suçlamalara karşı ulusal savlarımızı destekleyen ve kanıtlayan bulguları literatüre kazandırdıklarını anlattı.

BOR’UN ÖNEMİ

Bor hakkında yürütmüş olduğu güncel araştırmalardan elde ettiği bulguları aktaran Prof. Dr. Türkez “Bor’un ülkemiz ekonomisi için arzu edilen ekonomik değere ulaşması ancak sizler gibi teknik elemanların borla ilgilenmeleri ile mümkün olacaktır. Bor’dan geliştireceğimiz her bir teknoloji veya günlük yaşam ürününün ekonomimize katkısı oldukça büyük, önemli ve bir o kadarda anlamlı olacaktır” dedi.

CUMHURBAŞKANININ YERLİ VE MİLLİ ÇAĞRISI

Dünyada Pazar payı en fazla büyüyen madenin bor olduğunu belirten Prof. Dr. Türkez, Hükümetin 2018 yılı içerisinde açıklamış olduğu bor strateji planının oldukça verimli sonuçlar doğuracağını ifade etti. Prof. Dr. Türkez, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli ve milli üretim çağrısına destek olmak amacıyla Erzurum’da farklı disiplinlerden araştırmacılar ile oluşturulan ekiple bor elementinin sağlık bilimleri alanında yeni kullanım alanlarını keşfetmeye çalıştıklarını vurguladı. Bor-Sağlık konusunda keşfettikleri bilgileri ve ürünler hakkında bilgi veren Türkez konferansın sonunda gelen soruları cevapladı. Soru-cevap kısmının ardından Okul Müdürü Ayhan Akbulut Prof. Dr. Türkez’e teşekkür plaketi takdim etti.

ÖĞRENCİLER SORDU, TÜRKEZ CEVAPLANDIRDI

Teknik Lise öğrencilerinin meslek edinmesi, bilimsel gündemin takibi, ARGE günceliyle buluşması kapsamındaki etkinliklerle yeni bir vizyon oluşturan Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri sunum sonrası, Türkez’e yönelttikleri sorularla Bor hakkında geniş bilgi edindiler.