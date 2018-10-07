TYB Erzurum Şubesi, ilk sohbet programıyla yeni döneme ‘merhaba’ dedi

TYB Erzurum Şubesi’nin geleneksel sohbetlerinin eni döneminin açılış programına, KADEM Erzurum İl Temsilcisi Av. Fatime Paksoy Alkan konuk oldu.

Programın açılışında konuşan Şube Başkanı M. Hanefi İspirli şunları söyledi:

“TYB Erzurum Şubesi olarak her ay, düzenli olarak Sivil Toplum Kuruluşlarının kadın yöneticilerini ve gençlik kolları başkanlarını, dernek binamızda ağırlayacağız. Bu programlarda hem güncel konuları ele alıp hem de şehrimizde faaliyetlerini sürdüren STK’lerimizi daha yakından tanımış olacağız. Bunun yanı sıra ülkemizin ve şehrimizin yetiştirdiği değerleri de salon programlarıyla anacak ve gençlerimizi bu değerlerimizle buluşturacağız. Bu doğrultuda ilk salon programını da 15 Ekim Pazartesi günü Tarihi Kongre Binası’nda “Naim Hoca’yı Anma” programıyla başlatacağız. Dolayısıyla şubemiz, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da birbirinden özel etkinliklerle halkımızın huzurunda olmaya devam edecek. Bu duygular eşliğinde değerli konuğumuz başta olmak üzere programa uzaktan yakından teşrif eden çok kıymetli katılımcılara da teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca böyle nezih bir ortamda bu programı gerçekleştirmemize vesile olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve D. Mehmet Doğan Şehir Kütüphanesinin yetkililerine de teşekkür ediyorum.” dedi.

KADEM Erzurum İl Temsilcisi Av. Fatime Paksoy Alkan konuşmasında sosyal hukuk açısından kadın haklarının önemini vurguladı ve örenekler verdi. Kadını ikinci sınıf yani dezavantajlı grup olarak gören yasaların değişeceğine inandığını belirtti. Kadın çalışanların Kamu’da yaşadıkları sıkıntıları ve sonrasında ortaya çıkan hukuki sorunları katılımcılarla paylaşan Alkan; “kadın, toplumun her alanında olmalı. Evinde anne, toplumda da bir aydınlatıcı olmalıdır.” dedi.

Program, TYB Erzurum Şubesi Kadın Birim Başkanı Ebru Kara’nın plaket takdimiyle sona erdi.