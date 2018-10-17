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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:59

TYB Erzurum Şubesi’nden Karakoç için taziye mesajı

Edebiyatımızın en önemli şairleri arasında yer alan Şair-Yazar Bahaettin Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti.TYB Erzurum Şube Başkanı ve şairin yakın dostlarından olan M.Hanefi İspirli, Bahaettin Karakoç’un vefatı üzerine yayınladığı...

TYB Erzurum Şubesi'nden Karakoç için taziye mesajı
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Edebiyatımızın en önemli şairleri arasında yer alan Şair-Yazar Bahaettin Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti.

TYB Erzurum Şube Başkanı ve şairin yakın dostlarından olan M.Hanefi İspirli, Bahaettin Karakoç’un vefatı üzerine yayınladığı başsağlığı mesajı ile Karakoç’un şiirimize yaptığı anlamlı katkıya dikkat çekerek ; “Şiirimizin soluk bile alamadığı son yıllarda, yılmadan, ilerlemiş yaşına rağmen şiir üreten, ömrünü şiir gibi sürdüren ve çok sevdiği memleketinde vefat eden Bahaettin Karakoç’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.” dedi.

Bahaettin Karakoç Kimdir?

Bahaettin Karakoç 5 Mart 1930’da Elbistan’ın Ekinözü kasabasında doğmuştur.İlk öğrenimini köyünde tamamlamıştır. Adana-Düziçi Köy Enstitüsü’nde okudu.

Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nden mezun oldu. Kahramanmaraş’taki sağlık kuruluşlarında sağlık memuru olarak çalıştı. Son görev yeri Kahramanmaraş Verem Savaşı Dispanseri idi. Buradan 1982 yılında emekli oldu.Çeşitli gazete ve dergilerde yazdı. K.Maraş’ta 1986-1987 yıllarında Dolunay dergisini çıkardı. Her yıl düzenlenen Dolunay Şiir Şölenlerini başlattı. Çok sayıda ödül almaya hak kazandı.1986 Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın şairi seçildi.1989 yılında Kültür Bakanlığı tarafından ülkemizi temsilen “Strugua Uluslar Arası Şiir Akşamları Festivali”ne katıldı ve burada bir tebliğ sundu.1991 yılında Diyanet Vakfı’nca düzenlenen “Münacaat Yarışması”nda “Beyaz Dilekçe” isimli şiiriyle birincilik kazandı. Bahattin Karakoç’un birçok şiiri, değişik formlarda bestelenmiştir.
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