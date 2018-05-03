Türkiye’de uluslararası öğrenciler üzerine çalışan en büyük sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF), 41 ülke, 75 şehirde öğrenci buluşmaları gerçekleştirecek. 1 Nisan’da başlayacak olan etkinlikler, 12 Mayıs’ta Haliç Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yapılacak final programıyla sona erecek.

Etkinlikler kapsamında Erzurum’da 5-6 Mayıs tarihlerinde Yakutiye Kent Meydanı’nda bir dizi etkinlik tertiplenecek.

2004 yılından beri Türkiye’ye okumak için gelen uluslararası öğrencilere rehberlik, konaklama ve eğitim alanlarında misafir öğrencilere yol gösteren UDEF, bu yıl 11.’sini düzenlediği Uluslararası Öğrenci Buluşmaları’yla 41 ülke, 75 şehirde çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Sepetçiler Kasrı’nda basın mensupları ile bir araya gelen UDEF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bolat, Türkiye’de 115 bin uluslararası öğrenci bulunduğuna dikkat çekerek 35 bin öğrenciyi federasyon çatısı altında toplayarak yürüttükleri faaliyetlere dikkat çekti. Öğrencilerle yıl içerisinde çeşitli etkinlikler yaparak hem Türkiye’nin tanıtılması hem de yurtdışında Türkiye imajını güçlendirmek için gayret verdiklerini söyleyen Bolat, “Uluslararası Öğrenci Buluşmaları’nı da Türkiye’yi tanıtmak kapsamında değerlendiriyoruz. Türk milletinin de misafir öğrencileri ve onların ülkelerini tanımalarını Türkiye’yi tanıtmanın bir parçası olarak görüyoruz.” diye konuştu.

“EN BÜYÜK DESTEĞİMİZ ÖĞRENCİLERİ DİNLEMEK”

Bolat, “Türkiye’de okumaya gelen uluslararası öğrencilerin özellikle ilk yıllarında karşılaştıkları en büyük problem, kendilerini ifade edecek kadar dillerinin olmaması ve problemlerini kendi başlarına çözemiyor olmalarıdır. Bu yüzden derneklerimizde kurulmuş olan rehberlik hizmeti masasıyla misafir öğrencilerimize sorunları dinleme, çözüm üretme ve psikolojik olarak da kendilerini yabancı hissetmeyecek tarzda bir ev sahipliği modeli ortaya koyuyoruz. Ayrıca çalışmalarımızın ilk gününden bugüne geçen 14 yılda Türkiye’ye okumak için gelen 115 bin öğrencinin 35 biniyle birebir ilgileniyor ve her türlü desteği sağlıyoruz. Bin öğrenciye konaklama, 2 bin 500 öğrenciye burs imkânı sağlıyoruz. Her geçen gün uluslararası alanda gücümüze güç katarak yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“YABANCI DEĞİL MİSAFİR”

Dünyanın dört bir yanından ülkemize eğitim için gelen uluslararası öğrenciler çok farklı etnik yapıların ve kültürlerin içerisinden geldiğini belirten Bolat, “Başka bir ülkeye eğitim için geldiklerinde tabî şekilde bir kültür şoku ve adaptasyon problemi yaşayan misafir öğrenciler gerek toplum gerekse medya nezdinde yabancı / öteki olarak tanımlanıyor. Bizim kültürümüzde önemli bir yeri bulunan misafirlik kavramı işte bu noktada devreye giriyor.

Biz UDEF olarak bizleri buradaki mihmandarı olarak görmek isteyen öğrencilere ev sahipliği yaparak bu kadim geleneğimizi sürdürüyor, gönül köprüleri kurmaya daha ilk sözden başlıyoruz. Onlara “yabancı” değil “misafir” öğrenci diyoruz.” diye konuştu.