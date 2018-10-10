Ülkü Ocakları’ndan ‘Kardeş Köy Okulları’ projesi

Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanlığı “Kardeş Köy Okulları” projesi kapsamında Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı köy okullarında kıyafet ve kırtasiye yardımında bulundu.

100 öğrenciye yardım yapıldığını söyleyen Teskilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ömer Kanusoğlu “Ülkü Ocakları yeni nesli fikren ve maddeten donatmaya devam edecektir.” dedi.

Yeni başlayan eğitim-öğretim dönemi ile öğrencilerin büyük bir heyecanla okullara gittiklerini belirten Ömer Kanusoğlu, “Minik kardeşlerimiz okullarına sevinçle giderken aileleri de maddi olarak zor durumda kalmaktadır. Özellikle köy okullarında gerek eğitim araç ve gereçlerinin tedarik edilmesi gerekse çocukların kıyafetlerinin temin edilmesinde birçok problem yaşanmaktadır. Biz de Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanlığı olarak minik kardeşlerimizin yüzünü güldürebilmek, ailelerinin de yükünü bir nebze hafifletmek maksadıyla “Kardeş Köy Okulları” projesi gerçekleştirdik. Proje kapsamında Pasinler ilçemize bağlı köy okullarımızda toplam 100 öğrencimize kıyafet ve kırtasiye yardımlarında bulunduk. Çok şükür ki onların yüzlerindeki tebessümün muhatabı olabildik. Ülkü Ocakları olarak bir yandan yeni nesli fikren donatırken bir yandan da manen donatıyoruz. Yarınlarımızın sahibi çocukların eğitimlerini daha iyi şartlarda sürdürebilmeleri için her türlü faaliyeti yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hayırseverlerimize de katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.