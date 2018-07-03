ERZURUM:
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03 Temmuz 2018 Salı 10:55

Uluslararası öğrenciler piknikte buluştu

Yoğun geçen bir yılın ardından Erzurum’da okuyan uluslararası öğrenciler piknikte bir araya geldiler. Yaklaşık 20 ülkeden 70 misafir öğrencinin katıldığı piknik renkli görüntülere sahne oldu.Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneğinin...

Uluslararası öğrenciler piknikte buluştu
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Yoğun geçen bir yılın ardından Erzurum’da okuyan uluslararası öğrenciler piknikte bir araya geldiler. Yaklaşık 20 ülkeden 70 misafir öğrencinin katıldığı piknik renkli görüntülere sahne oldu.

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneğinin organize ettiği piknik, Atatürk Üniversitesi içerinde yer alan piknik alanında gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde piknik alanına gelen misafir öğrenciler birlikte olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Bangladeşli öğrenci Rıdvan, “Yaz tatili için bazen ülkemize gidiyoruz ailemizle hasret gideriyoruz. Her ne kadar ailemizi görmekten mutlu olsak ta Erzurum’un özlemini çekiyoruz. Bir an evvel geri dönmek istiyoruz” dedi.

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda sosyal işler sorumlusu Özkan Yıldırım, “Yoğun geçen bir yılın ardından öğrencilerimizle bir araya geldik güzel bir gün geçirdik. Okulların bitmesi ile bir kısım öğrencimiz ailelerini görmek için ülkelerine gitti. bir kısım öğrencimiz büyük şehirlere arkadaşlarının yanına gezmeye, eğlenmeye yada çalışmaya gitti. Bizde istedik ki şehrimizde kalan öğrencilerle bir araya gelerek onları yalnız bırakmayalım. Bu mihvalde böyle bir pikniği organize ettik. Katılan arkadaşlara teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde yine uluslararası öğrencileri bir araya getirecek eğitici ve sosyal faaliyetlerimiz olacak” dedi.
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