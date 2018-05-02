ERZURUM:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:36

Vali Azizoğlu; “Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlu olsun”

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlu olsun” dedi.Birleşmiş Milletlerce, 1994 yılında alınan bir karar doğrultusunda, 3...

Vali Azizoğlu; 'Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlu olsun”
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Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlu olsun” dedi.

Birleşmiş Milletlerce, 1994 yılında alınan bir karar doğrultusunda, 3 Mayıs tarihi tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” olarak kutlandığını ifade eden Vali Azizoğlu, “Toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda, araştırma, bilgilendirme, aydınlatma, toplum ve ülkemiz yararına kamuoyu oluşturma gibi önemli bir kamu hizmetini yerine getirmekte olan ve Ulu Önder Atatürk’ün “Milletin müşterek Sesidir.” dediği basının, bu görevini özgürce yapabilmesi ve yaptığı görevin amacına ulaşmasında, hiç kuşkusuz basın özgürlüğünün büyük önemi bulunmaktadır.

Kış turizminin başkenti olan Erzurum da, bir yandan basın özgürlüğünü hissederken, diğer yandan ülkemizin beklentilerine cevap verecek olan, turizm sektörü başta olmak üzere, tüm sektörlerde hedeflenen başarının sağlanmasında ve bu başarının ilimiz ve ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında, basın mensuplarımızın yaptığı görevlerin önemli bir yeri bulunmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizde, büyük bir özveriyle görevlerini sürdüren tüm basın mensuplarımızın, “Dünya Basın Özgürlüğü Günü”nü kutluyor, aile bireyleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde, nice başarılı yıllar temenni ediyor, en içten saygılarımı sunuyorum” dedi.
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