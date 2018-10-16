Vali Azizoğlu okul inşaatlarını inceledi

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, yapımı devam eden ve bitme aşamasına gelen okul inşaatlarını inceledi.İlk olarak Yakutiye İlçesinde bitmek üzere olan, 24 derslik İmam Hatip Lisesini gezen Vali Azizoğlu, okul binasının bulunduğu alanda...

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, yapımı devam eden ve bitme aşamasına gelen okul inşaatlarını inceledi.

İlk olarak Yakutiye İlçesinde bitmek üzere olan, 24 derslik İmam Hatip Lisesini gezen Vali Azizoğlu, okul binasının bulunduğu alanda inceleme yaptı. Okul inşaatı ve çevre düzenlemesi bitirilen İmam Hatip Lisesi, 8 bin metrekare arsa üzerinde yer almakta. Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü donanma sahip olan okul, önümüzdeki günlerde kapılarını eğitime açacak.

Daha sonra Muratpaşa Mahallesi Kültür Kurumu 24 derslik Orta Okuluna giden Vali Azizoğlu, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Yaklaşık 6 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen okulun, kaba inşaatının dışında bina içerisinde ince işçilik ve çevre düzenlemesi kaldı. Yılsonuna kadar tamamen bitecek olan okul, eğitime büyük katkı sunacak.

Geleceğin teminatı olan çocukların daha mükemmel ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için gerekli alt yapıyı oluşturduklarına dikkat çeken Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 2020 yılına kadar ikili eğitimin sona ereceğini söyledi.

Son iki yılda Erzurum’da okul sayısının arttığına dikkat çeken Vali Azizoğlu, şöyle konuştu:

“Son 2 yıl içerisinde ilgili bakanlıklar, hayırsever iş adamlarımızın yanı sıra başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, ilçe belediyelerimizle 52 okulu tamamladık. Şu anda 88 okulumuzun inşaatı da devam etmektedir. Bitirilecek olan okullarla, İlimiz’ de ikili eğitim tamamen ortadan kalkmış olacaktır.”

Vali Azizoğlu’nun okul incelemelerine, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve ilgili kurum müdürleri eşlik ettiler.