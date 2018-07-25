Vali Azizoğlu’na 17 farklı ülkeden öğrenci ziyareti

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, ‘Türkçe Yaz Okulu’ projesine katılan öğrencileri makamında kabul etti.

Atatürk Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsünün iş birliği ile düzenlenen ve 17 farklı ülkeden Türkçeye gönül veren 24 öğrenci Vali Azizoğlu’nun konukları oldu. Öğrencileri makamında ağırlayan Vali Seyfettin Azizoğlu, Erzurum’un ekonomi, turizm, tarih ve kültürel yapısı hakkında bilgi verdi.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından 2010 yılından bu yana düzenlenen “Türkçe Yaz Okulu” programı bu yıl toplamda 118 ülkeden 1000 öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor. Türkçe Yaz Okuluna katılan öğrenciler 16 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında hem Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATATÖMER) bünyesinde Türkçe öğrenecek hem de Türkiye’nin kadim kültüre sahip şehirlerinden biri olan Erzurum’da Türk kültürünü tanıma fırsatı bulacaklar.

Kışında bekliyoruz

Farklı coğrafyadan ilimize gelen öğrencilere Erzurum’a kış ayında gelmelerini de öneren Vali Azizoğlu, “Şehrimiz tarihi ve kültürel zenginliğe sahip tarihi ipek yolunun güzergâhında olan kadim bir şehirdir. İlimizde doğal güzelliklerinin yanında çok eski dönemlere ait tarihi yapılar bulunmaktadır. Ayrıca Erzurum kış turizminde marka bir şehirdir. Yaz ayında Erzurum’un tarihi ve turistik yerlerini gezerken, kışında kayak merkezlerinde kayak yapmanızı tavsiye ediyorum” dedi.

Ziyaretin ardından Vali Seyfettin Azizoğlu, öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

Projenin amaçları

Farklı coğrafyaların gençlerini Türkiye’de buluşturarak dünya toplumlarının birbirlerini tanımalarına da olanak sağlayan yaz okulunda iletişim dili olarak Türkçe kullanılıyor. Temelde Türkçe öğretimi niteliğinde olan yaz okulu, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra gezi programları ile Türkiye’yi ve Türk dilini yaşayarak öğrenme fırsatı tanıyor. Ülkemizin farklı illerinde misafir edilen öğrenciler gittikleri illerin gözde üniversitelerinde uzman kadrosu tarafından verilen ders ve seminerlere katılarak Türkçelerini geliştirme ve pratik yapma imkânı bulurken, farklı yörelere ait doğal güzellikleri de yakından tanıma şansına da sahip oluyor. Şehir programları kapsamında birçok tarihî, coğrafi ve kültürel mekânı gezen Türkçe Yaz Okulu öğrencileri, düğün, kına gecesi gibi kültürel faaliyetlere katılırken; ebru, çömlek, yemek, bağlama, halk oyunları gibi kültürel kurslarda da eğitimler alıyor. Farklı coğrafyaların insanlarını Türkçede birleştiren program gençlere farklı kültürlerle etkileşim kurma olanağı da sağlıyor.