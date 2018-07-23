Vali Azizoğlu’ndan 24 Temmuz mesajı

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Azizoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, sağlık mutluluk ve başarılar diliyorum. Basında sansürün kaldırılışının 110. yıldönümü olan, 24 Temmuz tarihinin Türk Basınında önemli bir yeri bulunmaktadır. Tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü bir demokrasinin göstergesidir. Basın özgürlüğünden söz edilebilmesi için, demokrasimizin sağlıklı işleyebilmesi ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerince yaşanabilmesi ancak, basının önündeki engellerin kaldırılmasıyla mümkündür. Bu bağlamda hem ilimizde hem de ülkemizde basın özgürlüğüne büyük önem verildiğine ve gerekli duyarlılığın da gösterildiğine inanıyorum. İlimizde basın-yayın hizmeti veren kuruluşlar ülkemizin ve toplumun çıkarlarını ön planda tutarak, büyük bir sorumluluk anlayışı içinde, adilane bir duyarlılık göstermektedirler. Ülkemiz, demokrasi adına birçok badireler atlatmış ve hepsinde de demokrasiyi bir üst basamağa çıkarmayı başarmıştır. Bunun en yakın örneği olan 15 Temmuz 2016 gecesi, vatan hainlerinin darbe girişimi karşısında yaygın ve yerel basınımız tek yürek olup, demokrasi yolunda onurlu bir mücadele veren milletimiz için dik duruşlarıyla her türlü takdirin üzerinde bir çaba göstermişlerdir. Bu vesileyle, bıkmadan, usanmadan zor koşullarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren basın mensuplarının “24 Temmuz Basın Bayramı’’ nı içtenlikle kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılarının devamını diliyorum.”