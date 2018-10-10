Vali Azizoğlu’ndan, ETB Başkanı Oral’a hayırlı olsun ziyareti

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Hakan Oral’a ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Erzurum Ticaret Borsası Hizmet Binası’nda gerçekleşen ziyarette Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’ın yanı sıra ETB Meclis Başkanı Yavuz Güney, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen bulundu.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Nisan 2018’de gerçekleşen seçimler neticesinde Erzurum Ticaret Borsası Başkanı seçilen Hakan Oral’ı tebrik ederek, yeni oluşan Yönetim Kuruluna ve Meclise görevlerinde başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, “Erzurum’u Erzurum yapan, şehrin temel dinamiklerden biri olan; İş adamlarımızın, örgütlü olarak bir araya geldikleri, hem meslek dayanışma örgütü, hem de kamu niteliğinde hizmet teşkilatlanması olan Erzurum Ticaret Borsası’nın yönetimi kısa bir süre önce seçimlerle değişmiştir. Seçim çalışmalarının devam ettiği günlerde değerli arkadaşlarım Valilik Makamına gelerek bir tanışma ziyaretinde bulunmuşlardı. Ben de bugün iade-i ziyarette bulunuyorum. Elbette ziyaretim tanışma niteliğinin ilerisinde anlam taşıyor, birlikte teşvik-i mesai koşullarını bir kez daha gözden geçirerek, Erzurum’a ilişkin hedeflerimizi yeniden istişare etmek üzere buluşuyoruz. Bu tür birliktelikleri birer fırsata dönüştürme gayreti içerisinde olacağız. Değerli Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Oral’a, Yönetim Kurulu üyelerimize, aynı seçimde görev alan Meclis Başkanımız Yavuz Güney ile Meclis Üyelerimize kalbi duygularımla başarılar diliyorum. Zira sizlerin başarısı Erzurum’un başarısı anlamına gelecektir. Sizler adım attıkça Erzurum Valiliği başta olmak üzere diğer tüm kurumlarda adımlarınıza paralel adımlar atacaktır. El birliği ile Erzurum’u hedeflediğimiz ve arzuladığımız noktaya getireceğiz. Erzurum’u hak ettiği düzeye getirme gayreti içerisinde olacağız. Biz gayret ettikçe mutlaka karşılığı da gelecektir. Bundan hepimiz mutlu olacağız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, “Valimizin Borsamıza yapmış olduğu ziyaret bizleri fazlasıyla onurlandırmış ve mutlu etmiştir. Sayın Valimizin belirttiği gibi hep beraber Erzurum’umuzun daha ileriye ulaşması noktasında himayeleri ile birlikte gösterdikleri yolda çalışma azmimizi ortaya koyacağız ve kazanan Erzurum olacaktır” diye konuştu.