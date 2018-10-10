Valilikten fırsatçılık yapmaya çalışanlara genelgeli uyarı

Erzurum Valiliğinden yazılı açıklama yapılarak dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek haksız kazanç yapmaya çalışan bazı taksici ve stoklama, zam yapan esnafa genelgeli uyarıda bulunuldu.

Erzurum Valiliğinden yazılı açıklama yapılarak dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek haksız kazanç yapmaya çalışan bazı taksici ve stoklama, zam yapan esnafa genelgeli uyarıda bulunuldu.

Gelen şikayetler üzerine harekete geçen Erzurum Valiliğinden 2 ayrı genelge yayınlanarak şu açıklamada bulunuldu:

“Ticari taksilerde seyahat eden vatandaşlarımızın güvenilir hizmet almalarını sağlamak, yaşanabilecek sorunları en aza indirmek önem arz etmektedir.

İl sınırları içinde bazı ticari taksi şoförlerinin; kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmada imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğu vatandaşlarımızdan gelen şikayet ve taleplerden anlaşılmaktadır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesinin (ç) fıkrasında; “Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.”

Bu itibarla; kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için il sınırları içinde ticari taksi şoförlerince;

- Kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılması.

- Olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması.

- Ödeme konusunda sorun çıkarılması (bozuk para olmaması ya da çok bozuk para verilmesi).

- Özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi.

- Araçların bakımsız ve /veya kirli kullanılması.

- Araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi.

- Seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmesi.

- Araç içerisinde sigara içilmesi.

- Uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması.

- Araçta pazarlık usulü yolcu taşınması.

- Alkollü iken araç kullanılması yasaktır.

Aksine davranan şoförler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli/idari işlemler yapılacak, gerekli idari para cezası uygulanacaktır.

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinde “ Yetkili idareler, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine perakende işletmeler nezdinde ön inceleme mahiyetinde denetim yapmakla görevlidir.” hükümleri bulunmaktadır.

Bu itibarla kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla;

-İlimiz sınırları içerisinde faaliyet göteren esnaf, firma ve her türlü işetme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi,

-Ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması,

-Satılan malı üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı birim satış fiyatı satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Tükiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması,

-Ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması,

-Tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edecektir.

Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır.”