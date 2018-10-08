Yakutiye, asfalt takvimini tamamlıyor

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, Ömer Nasuhi Bilmen mahallesi Osmanbey 17 ve 19 sokaklarda asfalt çalışması yapıyor. Belediye Başkanı Ali Korkut, şehir merkezi ve köylerde asfalt ve kaldırım eksiklerinin kalmayacağını belirtti.Yakutiye...

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, Ömer Nasuhi Bilmen mahallesi Osmanbey 17 ve 19 sokaklarda asfalt çalışması yapıyor. Belediye Başkanı Ali Korkut, şehir merkezi ve köylerde asfalt ve kaldırım eksiklerinin kalmayacağını belirtti.

Yakutiye Belediyesi ilçe merkezi, köy, köy/mahallelerde yol, kaldırım çalışmalarının çalışma takvimine uygun olarak sürdürüyor. Ali Korkut, şehir merkezinde yapılan çalışmaların önemli bir bölümünün alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan sokaklar olduğunu işaret etti. Ömer Nasuhi Bilmen mahallesi Osmanbey 17 ve 19. sokaklarda asfalt çalışmaları devam ediyor. Yakutiye’nin bir bütün olarak asfalt ve kaldırım alanında iyi durumda olduğunu söyleyen Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, "İlçe sınırlarımız içerisinde tüm mahalle, cadde ve sokaklarda yol olarak sorunumuz yok. Köylerimiz, köy/mahallelerimizde köy içi yolların asfalt çalışmalarını tamamlamış durumdayız. Şuan yaptığımız asfalt çalışmaları bazı kurumlarımız tarafından yapılan alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan sokakları içermektedir" dedi.

Yakutiye Belediyesi ilçe merkezde ESKİ, Telekom, Enerji kuruluşlarının alt yapı çalışmalarından kaynaklanan yenileme çalışmaları nedeniyle yeniden asfaltlama çalışması yapıyor. Belediye yetkilileri, kentsel dönüşüme alınmış veya benzer çalışmaların olduğu bölgeler dışında asfalt ve kaldırım sorunu yaşayan alanların olmadığının altını çiziyorlar.