Yakutiye, en uzak köyünü asfaltlıyor

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, en ücra köyü olan Şenyurt’ta asfalt çalışması yapıyor. Şenyurt, Erzurum merkeze en uzak olan yerleşim alanı. Köy, Tortum sınırında bulunuyor. 60 haneli köyün sokaklarının çoğunluğu oldukça...

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, en ücra köyü olan Şenyurt’ta asfalt çalışması yapıyor. Şenyurt, Erzurum merkeze en uzak olan yerleşim alanı. Köy, Tortum sınırında bulunuyor. 60 haneli köyün sokaklarının çoğunluğu oldukça dar, asfalt plentinin giremediği sokakları Fen İşleri ekipleri elle asfalt atıyor.

Bağlı köy ve mahallelerde asfalt çalışmasının bu yıl tamamlanacağını ifade eden Korkut, “Belediyeye bağlı her köye, mahalleye dokunuş yapmış olacağız. Asfalttan fazlasını köylerimize götürüyoruz” dedi.

Asfalt yolların köyleri için çok lüks olduğunu belirten Muhtar Fahri Eyiloğlu, “Yakutiye Belediyesine asfalt için müracaat etmiştik. Başkanımız Ali Korkut, bu yıl için programda olduğunu söylemişti. Köyümüz sokakları malum biraz dar, nasıl olacak diye düşünüyorduk ancak belediye personeli bu daracık sokaklara el ile asfalt seriyor. Yapılan şey bizim için çok değerli. Kapısı muhtarına sürekli açık olan Ali Korkut, ne zaman için söz veriyorsa verdiği gün de gerçekleştiriyor. Köyümüz tozdan ve çamurdan kurtuluyor. Başkanımızın köy tuvaleti ve ortak kullanım alanlarıyla ilgili desteklerini görüyoruz. Erzurum’a uzak bir köyüz, ancak başkanımız Ali Korkut her hizmet için mesafe gözetmiyor. Köyüm adına Ali Korkut beye teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Ali Korkut, ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzakta bulunan Şenyurt köyünde asfalt plentiyle, makinayla asfalt sermenin sokak genişliği nedeniyle mümkün olmadığını belirterek “Makinaların giremediği sokaklara personelimizin bilek gücüyle giriyoruz. Köylümüzün şehir imkanlarına ulaşması bizim kazancımız. Hizmeti götürmekle yükümlüyüz, elimizle veya sırtımızla da olsa o hizmet her köyümüze, her bir vatandaşımıza ulaşacaktır. Allah nasip ederse, bu çalışma takvimiyle 36 köy ve mahallemizde köy içi yollarla ilgili eksik kalmayacak. Asfalt veya taş kaplama girmemiş köyümüz, mahallemiz kalmayacaktır. Gittiğimiz köylerimizde ortak kullanım alanlarıyla ilgili, ortak ihtiyaçla ilgili tuvalet, okul veya camiyle ilgili tamirat ve tadilatları da gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.